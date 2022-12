Découvrez les signes astrologiques qui vont trouver l’amour avant nouvel an 2022. Ah l’amour, l’amour… Rien n’est perdu jusqu’à la dernière minute avant le passage à 2023. Jusqu’à ce que minuit retentisse, les cœurs égarés ou en mal d’amour pourraient bien voir leur vie sentimentale basculer.

Malheureusement tous les signes ne sont pas logés à la même enseigne. Pour cette fin décembre, il y a bien deux natifs pour lesquels les planètes seront alignées…

Le signe de la Vierge va trouver l’amour avant avant nouvel an

Après une année sentimentale à remous, les natif du signe de la Vierge ont bien mérité de clore 2022 sur une note positive et pleine d’espoir. Ce n’est plus le moment de ressasser le passé ou de cultiver une relation toxique et ambiguë avec votre ex-partenaire.

Pensez à vous, et entreprenez de nouvelles choses ! Grâce à l’alignement favorable des planètes, vous serez en bonne position pour ravir vos proches et montrer qui vous êtes vraiment.

Votre cérébralité peut bien attendre, alors ouvrez votre cœur à de nouvelles opportunités. L’amour est en chemin, et il pourrait bousculer vos plans pour les fêtes.

En couple : et si vous approfondissiez votre relation ? Porté par Vénus, vous serez plus enclin à écouter votre partenaire et lui dire des mots doux. Célibataire : le duo Lune-Vénus renforcera votre pouvoir de séduction.

Les natifs du signe de la Balance

L’heure des grands changements a sonné pour les Balance ! Rythmée par vos rencontres faites récemment, cette fin d’année s’annonce heureuse et très surprenante.

Cupidon est passé par là et vous ne devriez pas le laisser filer entre vos doigts. Si vous n’osez pas encore nommer cette relation par peur de l’engagement, rassurez-vous : le meilleur reste à venir ! Vous avez le droit de lâcher prise et de profiter des joies de ce qui pourrait être votre Grand Amour, ou de vous laisser tenter par de nouveaux horizons amoureux.

Si vous êtes célibataire, préparez-vous à passer un Nouvel An bien différent de ce que vous imaginiez. Vous n’avez pas toutes les cartes en main pour le moment, mais cela ne saurait tarder… En couple, c’est l’heure d’unir vos forces.