Le Blue Monday est un jour qui est considéré comme étant le jour le plus dépressif de l’année.

Il a été calculé pour être le troisième lundi de janvier, car il est censé être le jour où les gens se rendent compte de leurs résolutions non tenues, où les factures de vacances arrivent et où il y a généralement un temps maussade.

Selon l’astrologie, certains signes astrologiques sont plus susceptibles d’être affectés par le Blue Monday que d’autres.

Voici les 3 signes astrologiques les plus déprimés à cause du Blue Monday

Le signe du Scorpion

Les Scorpions sont des personnes très intuitives et sensibles qui ont tendance à ressentir les émotions des autres. Ils ont également une tendance à être très critiques envers eux-mêmes, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux sentiments de déception et de tristesse.

Le Blue Monday peut être particulièrement difficile pour les Scorpions car ils se concentrent sur les choses qui n’ont pas fonctionné ou les résolutions qui n’ont pas été tenues, ce qui peut les rendre très durs envers eux-mêmes.

Les native du signe du Verseau déprimées à cause du Blue Monday

Les Verseau sont des personnes très indépendantes et libres d’esprit. Ils ont tendance à être très créatifs et à vouloir changer le monde, mais ils peuvent également être très durs envers eux-mêmes s’ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs.

Le Blue Monday peut être difficile pour les Verseau car ils se concentrent sur les choses qui n’ont pas fonctionné et se sentent souvent comme s’ils n’ont pas réussi à changer le monde comme ils le voulaient.

Signe astrologique des Poissons

Les natives du signes astrologique des Poissons sont des personnes très sensibles et empathiques qui ont tendance à ressentir les émotions des autres. Ils ont également une tendance à être très rêveurs et à vivre dans leur propre monde, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux sentiments de déception et de tristesse.

Le Blue Monday peut être particulièrement difficile pour les Poissons car ils se concentrent sur les choses qui n’ont pas fonctionné et se sentent souvent comme s’ils n’ont pas réussi à atteindre leurs rêves.