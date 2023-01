Découvrez les signes astrologiques qui vont se marier en 2023. L’astrologie est utilisée depuis des siècles comme moyen de prédire et de comprendre divers événements de la vie, y compris l’amour et le mariage.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science précise, les signes astrologiques et leurs caractéristiques peuvent fournir un aperçu et des conseils en matière de relations et de développement personnel.

En cette nouvelle année, jetons un coup d’œil aux trois signes astrologiques qui sont les plus susceptibles de se marier en 2023.

Les natives du signe du Bélier vont se marier

Les natives du signe astrologique du Bélier est un signe de feu connu pour sa nature audacieuse et énergique. Les personnes nées sous ce signe sont confiantes et affirmées, et elles s’épanouissent souvent en prenant les devants dans leurs relations. En amour, le Bélier peut être passionné et loyal, et il n’a pas peur de prendre des risques pour atteindre ses objectifs.

En 2023, le Bélier pourrait être particulièrement enclin à se marier en raison de la présence de Saturne dans son secteur de partenariat.

Saturne est une planète associée à l’engagement et à la structure, et sa présence dans cette zone du thème peut indiquer un désir de relation plus sérieuse et à long terme. De plus, Jupiter, la planète de la chance et de l’expansion, passera également dans le secteur du mariage du Bélier, augmentant ainsi la probabilité d’un mariage.

Les natives du signe du Lion ont des chance de se marier en 2023

Les femmes natives du signe du Lion est un signe de feu connu pour sa force, son charisme et son sens du drame. Les personnes nées sous ce signe sont des leaders naturels et ont tendance à être confiants et sûrs d’eux en amour. Ils sont souvent des partenaires généreux et affectueux, et ils ont un fort désir de partenariat et d’engagement.

En 2023, les Lions pourraient être particulièrement enclins à se marier en raison de la présence de Vénus, la planète de l’amour et des relations, dans leur secteur de partenariat.

Vénus est une planète associée à l’harmonie et à l’équilibre, et sa présence dans ce secteur du thème peut indiquer un désir de relation harmonieuse et amoureuse. De plus, Jupiter passera également dans le secteur du partenariat du Lion, augmentant ainsi les chances de mariage.

Sagittaire

Les natives du signe astrologique du Sagittaire, représenté par l’archer, est un signe de feu connu pour sa nature aventureuse et libre d’esprit. Les personnes nées sous ce signe sont indépendantes et recherchent souvent de nouvelles expériences et de nouveaux défis en amour. Ils sont optimistes et ouverts d’esprit, et ils apprécient l’honnêteté et la communication dans les relations.

En 2023, les Sagittaires pourraient être particulièrement enclins à se marier en raison de la présence d’Uranus, la planète du changement et de l’innovation, dans leur secteur de partenariat.

Uranus est une planète associée aux événements soudains et inattendus, et sa présence dans cette zone de la carte peut indiquer un désir de relation excitante et hors de l’ordinaire. De plus, Jupiter passera également dans le secteur du partenariat du Sagittaire, augmentant ainsi les chances de mariage.