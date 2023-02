Il n’est pas toujours simple de trouver un jean qui mette notre silhouette en valeur. Pourtant, ce jean flare Promod va sublimer et affiner votre allure.

Ce dernier possède la coupe parfaite pour mettre vos formes en valeur. Il ne vous reste plus qu’à vous l’offrir !

Ce jean flare Promod va affiner et allonger votre silhouette

Trouver la coupe de jean idéale en fonction de sa morphologie

Vous le savez mais il n’est pas toujours simple de trouver la coupe de jean idéale en fonction de sa morphologie. En effet, certains modèles ne seront pas vraiment flatteurs pour la silhouette. C’est notamment le cas du jean taille basse qui sera pourtant très en vogue la saison prochaine.

Si vous cherchez à allonger et à affiner votre allure, alors nous avons la coupe parfaite pour vous. Vous devrez opter pour un jean taille haute qui va vous offrir un effet ventre plat. Nous vous conseillons également de choisir un jean droit ou évasé qui va rééquilibrer les volumes de votre silhouette.

Ce jean flare Promod est celui dont vous avez besoin

Maintenant que vous connaissez la coupe de jean idéale pour votre morphologie, il ne vous reste plus qu’à trouver le pantalon qui regroupe tous ces critères. Vous avez de la chance puisque nous l’avons déjà trouvé pour vous. Ainsi, ce jean flare Promod va mettre votre silhouette en valeur grâce à sa taille haute. Vous serez alors parfaitement à l’aise.

Il possède également des jambes évasées qui vont permettre d’affiner vos cuisses et donner l’impression que vous êtes plus fine. Avec sa couleur brut, cela reste un pantalon assez élégant. D’ailleurs, son petit prix va vous donner une raison de plus de vous l’offrir.

Comment porter votre jean évasé dans la vie de tous les jours ?

Désormais, il ne vous reste plus qu’à sélectionner les vêtements que vous allez bien pouvoir porter avec votre jean flare Promod. Ne vous en faites, cela ne devrait pas vous prendre trop de temps. Ainsi, pour un look sophistiqué, vous pourrez porter ce jean avec un trench Mango et des bottes de la marque Jonak.

Il est également possible de choisir un style qui soit un petit peu plus casual. Dans ce cas, il vous suffira de mettre ce jean avec une paire de baskets blanches et un tee shirt coloré. Peu importe votre style, vous réussirez à adopter ce jean !