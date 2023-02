Si certaines femmes auront la chance de rencontrer l’amour cette année, on ne pourra pas en dire autant de ces trois signes du zodiaque. En effet, ces derniers risquent bien d’avoir le coeur brisé au cours des prochains mois.

Ils vont devoir se préparer à vivre une peine de coeur avant la fin de l’année !

Les trois signes du zodiaque qui auront le coeur brisé cette année

Le signe de la Vierge risque de vivre une peine de coeur cette année

Si certains signes astro vont passer une Saint Valentin en bonne compagnie, cela risque d’être un petit peu plus compliqué pour le signe de la Vierge.

En effet, l’année à venir ne sera pas vraiment placée sous le signe de l’amour pour cette dernière. D’ailleurs, la Vierge pourrait bien vivre une peine de cœur dans les mois à venir.

Le signe du Lion pourrait bien avoir le cœur brisé dans les prochains mois

Le signe du Lion ne profitera pas non plus d’une relation amoureuse calme et apaisée, bien au contraire. Ce dernier pourrait même avoir le cœur brisé d’ici le début de l’été prochain.

Si cette période sera difficile à vivre pour lui, cela lui permettra également de repartir à zéro. Les vacances lui laisseront le temps de se remettre avant la rentrée.

Le signe du Verseau va se retrouver célibataire avant la fin de l’année

Le signe astrologique du Verseau ressentira un grand besoin de liberté en ce début d’année. De quoi l’encourager à délaisser son couple pour vivre de nouvelles expériences de son côté. Mais, il pourrait bien finir par le regretter.

En effet, le Verseau risque de se retrouver seul dans les mois à venir. Pour ne pas finir avec le coeur brisé, il va devoir se concentrer sur son partenaire et lui accorder plus d’attention.