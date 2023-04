Ces trois signes du zodiaque ont connu beaucoup de déceptions amoureuses dans le passé. Si bien que ces derniers ont désormais du mal à croire en l’amour.

Ils ont décidé de se protéger et ne se sentent toujours pas prêts à se lancer dans une nouvelle histoire pour le moment.

Les trois signes du zodiaque qui ne croient plus en l’amour

Le signe du Lion ne croit plus vraiment en l’amour

Si le signe du Lion a vécu quelques belles histoires dans le passé, ce dernier ne croit plus en l’amour pour le moment. Il faut dire qu’il en a marre d’être blessé.

Ce dernier a été trop déçu ces derniers mois. Si bien qu’il ne souhaite plus s’investir autant. Le Lion va alors plutôt se tourner vers des histoires courtes et sans lendemain. De cette façon, il est certain de ne pas s’attacher.

Le signe de la Vierge a connu de nombreuses déceptions amoureuses

Le début d’année n’aura pas forcément été simple pour le signe astrologique de la Vierge. Ces derniers mois, elle a connu de nombreuses déceptions amoureuses. Si bien qu’elle a décidé de s’accorder un petit peu de temps rien que pour elle.

La Vierge va donc se concentrer uniquement sur elle pendant quelques temps. Elle va profiter de l’été qui arrive pour réfléchir à ce dont elle a vraiment besoin pour avancer au mieux dans sa vie future.

Le signe du Bélier va laisser de côté sa vie amoureuse ces prochains mois

Le signe astro du Bélier en a marre des ruptures et des relations qui ne fonctionnent pas. C’est pourquoi, ce dernier a décidé de laisser sa vie amoureuse de côté ces prochains mois.

A la place, il va plutôt se concentrer sur des projets personnels. Il va également s’investir entièrement dans son travail pour penser à autre chose.