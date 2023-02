Bien que l’année vienne à peine de débuter, les astres n’ont pas que de bonnes nouvelles à annoncer pour les mois à venir. En effet, ces trois signes ne profiteront pas d’une relation amoureuse apaiser cette année, bien au contraire. Ils risquent même de divorcer !

Les trois signes du zodiaque qui risquent de divorcer cette année

Le signe du Verseau pourrait finir par divorcer cette année

Si le Verseau va connaître la réussite professionnelle au mois de février, il n’en sera pas tout à fait de même en ce qui concerne ses relations amoureuses. En effet, le Verseau fait partie des signes qui risquent de divorcer cette année.

Ce dernier aura envie de nouveauté et de retrouver sa liberté. Ce signe d’air va se sentir enfermé dans sa relation. Il sera tenté de découvrir de nouveaux horizons, quitte à le regretter par la suite.

Une année qui s’annonce houleuse pour le signe de la Vierge

Cette année ne sera pas non plus forcément paisible pour le signe de la Vierge. Cette dernière se sentira perdue et va remettre toute sa vie en question, à commencer par sa relation amoureuse.

Elle aura du mal à savoir ce qu’elle veut exactement. Une pause pourrait alors être la bienvenue. Cela permettrait à la Vierge de se concentrer sur elle même et de réfléchir à ce dont elle a vraiment besoin.

Il y aura de l’orage dans l’air pour le signe du Lion

En effet, le signe du Lion ne sera pas vraiment heureux dans son couple cette année à venir. Si bien qu’il pourrait même envisager de divorcer. En effet, ce dernier aura envie de tout recommencer à zéro.

Il pourrait alors profiter de l’été pour se lancer et finalement mettre fin à sa relation. La rentrée sera pour lui l’occasion de débuter un nouveau chapitre.