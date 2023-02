D’ici quelques semaines, vous aurez besoin d’une veste de mi saison si vous ne voulez pas avoir trop chaud. Vous risquez alors de craquer pour cette veste C&A matelassée, idéale pour le printemps.

Il est certain que cette dernière rejoindra très bientôt votre dressing !

Cette veste C&A matelassée est parfaite pour le retour du printemps

Les vestes qui seront les plus tendances la saison prochaine

Au printemps, ce sera la période où vous allez ranger vos manteaux dans votre placard jusqu’à l’hiver prochain. A la place, vous allez porter des vestes plus légères. Seulement, pour être tendance, vous ne pourrez pas choisir n’importe quel modèle. Ainsi, pour commencer, vous pourrez opter pour un trench Mango.

Une veste très élégante, idéale pour aller travailler. Pour sortir avec vos amies, le bomber Zara sera la meilleure solution. Mais, si vous cherchez une veste que vous pourrez porter en toutes circonstances, alors la veste matelassée sera le meilleur choix possible.

Vous ne pourrez pas résister à cette veste C&A matelassée

Pour adopter la tendance de la veste matelassée au printemps prochain, nous avons exactement le modèle qu’il vous faut. Ainsi, nous avons craqué pour cette superbe veste matelassée C&A. Cette dernière affiche un coloris crème, parfait pour le printemps. En effet, vous l’ignorez peut être mais les teintes claires seront très en vogue la saison prochaine.

Il s’agit d’une veste plutôt courte qui vous laissera bouger comme vous le souhaitez. Si bien que vous pourrez la porter à n’importe quelle occasion. Sa coupe droite s’adaptera à toutes les silhouettes et toutes les morphologies. Pour ce qui est de son prix, ce ne sera pas un obstacle du tout. Elle est disponible à un tarif plutôt avantageux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C&A (@ca)

Mettre en valeur votre nouvelle veste avec une tenue tendance

Maintenant que vous avez trouvé la veste C&A matelassée que vous allez porter tout au long du printemps prochain, il ne vous reste plus qu’à réfléchir à quelques idées de tenues. Ne vous en faites pas trop, c’est une veste qui ira à tous les styles vestimentaires.

Ainsi, si vous avez envie d’une tenue casual, vous pourrez opter pour un jean brut et un sweat. De quoi être la plus confortable possible. Si vous souhaitez une tenue un petit peu plus habillée, vous pourrez mettre cette veste C&A avec une chemise satinée beige ou bien avec une petite robe noire droite.