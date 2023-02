Si vous ne savez pas comment vous habiller cette année, vous pouvez compter sur Cristina Cordula pour vous donner quelques conseils.

Cette dernière vient d’ailleurs de révéler quelles étaient ses tendances préférées pour l’année à venir. Vous aurez de quoi trouver l’inspiration !

Cristina Cordula nous révèle ses tendances mode préférées de l’année

Le pantalon cargo sera très à la mode cette année

Vous pouvez faire confiance à Cristina Cordula pour connaître avec précision les tendances à suivre cette année. Sur son compte Instagram, elle vient de vous révéler ses pièces préférées pour être à la mode ces prochains mois. Parmi les vêtements incontournables, vous allez trouver le pantalon cargo. Ce dernier sera partout au printemps prochain.

Il se caractérise alors par des jambes assez larges sur lesquelles vous allez trouver de grosses poches. C’est un pantalon plutôt décontracté et surtout très confortable. Pour apporter un peu d’élégance à votre tenue, vous pourrez opter pour un trench Mango.

Le total look blanc sera la tendance de l’été d’après Cristina Cordula

Même si l’été n’est pas encore là, Cristina Cordula a déjà quelques idées sur les tendances à suivre lors de cette saison. Ainsi, vous devrez laisser de côté vos vêtements sombres et foncés. La saison estivale sera marquée par le retour du total look blanc.

Une tendance qui va apporter beaucoup de lumière à votre style. Pour suivre cette mode, vous pourrez choisir un jean blanc et une chemise oversize blanche. Il est aussi possible de porter un short en lin blanc avec un petit crop top blanc également. Cette teinte va permettre de mettre en valeur votre bronzage et votre teint hâlé.

Le pantalon à pinces est la pièce phare à avoir dans son dressing

Cette année, vous pourrez rester élégante grâce au pantalon à pinces. Il s’agit d’ailleurs de l’un des coups de coeur de Cristina Cordula qui le porte très souvent. Ce dernier se porte taille haute et de préférence avec une coupe droite. Pour apporter un peu de modernité à ce pantalon, choisissez le coloré, comme ce pantalon Kiabi par exemple.

En effet, les couleurs vives seront, elles aussi, en vogue cette année. Vous pourrez opter pour du vert, du violet ou encore du bleu. Le rouge sera également une grande tendance de l’année d’après la styliste. Pour ne pas vous tromper, il vous suffit de suivre les conseils de cette experte de la mode.