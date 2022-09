Pour être heureuse en amitié, la femme sagittaire devra choisir avec soin les personnes qui vont l’entourer.

Cette dernière devra d’ailleurs faire en sorte de se tenir à l’écart de ces trois signes du zodiaque en particulier.

Les trois signes dont la femme Sagittaire doit se tenir à l’écart en amitié

Des incompréhensions entre la femme Sagittaire et le Taureau

La femme Sagittaire devra faire attention à bien choisir les personnes de son entourage. C’est pourquoi, cette dernière devra faire plus attention au signe du Taureau.

Ces deux signes ne sont pas du tout faits pour s’entendre. En effet, le Sagittaire est un signe qui a tendance à se projeter et à rêver à long terme. Le Taureau possède au contraire un tempérament beaucoup plus rationnel et prudent.

Ainsi, leurs deux personnalités sont complètement différentes voir même opposées. Le Taureau n’aura aucune envie de suivre le Sagittaire dans ses projets. Si bien que les deux vont finir par s’éloigner à cause de leurs envies distinctes.

Attention au signe du Capricorne en amitié

En plus du Taureau, la femme Sagittaire aura également beaucoup de mal à nouer une amitié solide avec le signe du Capricorne. Une fois encore, leurs personnalités vont s’opposer sur de nombreux points majeurs.

Ainsi, le Capricorne ne fera pas toujours confiance au Sagittaire. Il préfèrera ne pas prendre part à ses activités ou ses projets qui sortent de l’ordinaire. Il pourra également avoir tendance à donner des ordres au Sagittaire.

Or, il s’agit d’un comportement que le Sagittaire ne va pas supporter. Ce dernier déteste que quelqu’un lui dise ce qu’il doit faire, ou surtout ne pas faire. Des tensions seront donc à prévoir entre ces deux signes du zodiaque.

Des difficultés relationnelles à prévoir entre la femme Sagittaire et le Verseau

Pour terminer, la femme Sagittaire va également rencontrer des difficultés relationnelles dans son amitié avec le signe du Verseau. Ainsi, cette dernière a tendance à dire ce qu’elle pense sans forcément prendre de gants.

Il s’agit d’une attitude qui risque de ne pas plaire au Verseau. En effet, ce signe fait toujours preuve de beaucoup de diplomatie et l’élégance dans sa façon de s’exprimer. Ces deux signes possèdent une façon de communiquer très différente.

Pour s’entendre, chacun devra faire des efforts importants de son côté. Mais, s’ils réussissent à se comprendre, leur amitié pourra fonctionner à long terme.