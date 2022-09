La femme Scorpion va présenter un caractère très particulier. Si bien que cette dernière ne pourra pas s’entendre avec tous les signes du zodiaque.

Pour trouver l’amour, elle devra se tenir à bonne distance de trois signes bien spécifiques.

Les trois signes que la femme Scorpion doit absolument éviter en amour

La femme Scorpion devra faire attention au signe du Taureau

Malgré de nombreuses ressemblances, le Taureau et la femme Scorpion auront beaucoup de mal à se faire confiance. Ces signes sont très méfiants. Ils possèdent tous les deux des caractères forts. C’est pourquoi, une relation de couple entre les deux risque de faire des étincelles. De nombreuses disputes seront au rendez vous.

Ces deux signes étant aussi têtus l’un que l’autre, la cohabitation risque de très vite devenir compliquée. Vous l’aurez compris, pour entretenir une relation avec un partenaire du signe du Taureau, vous devrez faire preuve de beaucoup de patience et réussir à prendre sur vous. Mais, rien n’est impossible quand on s’aime.

Une entente difficile avec le signe des Gémeaux

La femme Scorpion va avoir tendance à aimer les drames et les histoires. C’est bien simple, elle aura toujours une anecdote à raconter. Seulement, c’est loin d’être le cas du signe des Gémeaux. Ce dernier possède un tempérament plutôt calme et posé. C’est un signe qui est très apaisé. Le Scorpion sera beaucoup plus agité.

C’est un signe qui va être tout le temps en mouvement. Si bien que les deux pourront avoir du mal à se comprendre parfois. Pour que votre couple dure, vous allez devoir apprendre à vous calmer et à prendre sur vous. Même si c’est loin d’être facile. En revanche, vous pourrez parfaitement vous entendre avec le Bélier.

Des conflits entre la femme Scorpion et le Lion

Le Lion possède un caractère fort. Ce dernier aura tendance à vouloir tout diriger autour de lui. Seulement, la femme Scorpion est l’un des rares signes qui ne va pas se laisser faire. Vous l’aurez compris, la relation entre les deux sera souvent très conflictuelle.

Si vous êtes à la recherche d’une relation saine et apaisée, vous aurez beaucoup de mal à la trouver avec un Lion. Ces deux signes risquent de se faire du mal et même de devenir toxiques l’un pour l’autre. La communication sera essentielle pour qu’une relation entre ces deux signes du zodiaque puisse fonctionner sur le long terme.