Est-ce une bonne ou une mauvaise journée ? Pour savoir à quoi ressemblera votre journée du Dimanche 29 mai 2022, découvrez signe par signe les prévisions de votre horoscope.

Votre horoscope du Dimanche 29 mai 2022

Bélier 21 Mars — 21 Avril

Cette journée du Dimanche 29 mai 2022 est idéale pour vous accorder votre moment de détente. Faites-vous plaisir et soufflez un peu.

Taureau 22 Avril — 21 Mai

Mercure vous réserve un accord fructueux sur vos investissements et vos projets ambitieux. C’est également la période adéquate pour les déclarations d’amour.

Gémeaux 22 Mai — 21 Juin

Natif du signe Gémeaux, tout vous sourit puisque le trio Mars-Jupiter-soleil vous offre toutes les chances : coup de foudre, promo, avantages. Saisissez cette occasion pour briller en société.

Cancer 22 Juin — 22 Juillet

Travail, amour, etc., vous aurez une nouvelle chance pour repartir sur des bases plus solides. Profitez de cette occasion pour remporter toutes les batailles perdues.

Lion 23 Juillet — 22 Août

Vous êtes sur le point de concrétiser vos aspirations. Nombreux sont les proches impatients à vous soutenir. Ils sont là pour vous relayer, pour vous soutenir.

Vierge 23 Août — 22 Septembre

L’interposition de Mercure est en votre faveur. Vous retrouverez un regard neuf et confiant pour la reprise de vos projets.

Balance 23 Septembre — 22 Octobre

Cette journée vous réserve un climat excitant et propice. Le Soleil fera durer ce plaisir.

Scorpion 23 Octobre — 22 Novembre

Natif du signe Scorpion, cette journée du Dimanche 29 mai 2022 sera moins bien. Défendez vos projets avec conviction pour les tirer droit vers le succès.

Sagittaire 23 Novembre — 21 Décembre

Le Soleil s’allie à Jupiter pour tout renverser dans le bon sens : amour, travail, famille. Un nouveau chapitre est en train de se marquer.

Capricorne 22 Décembre — 20 Janvier

Mercure vous met en tête des commandes. Des événements vous poussent sur le devant de la scène.

Verseau 21 Janvier — 19 Février

Venus vous offre son soutien solide et sincère. Restez optimiste et avancez ! Vous trouverez les compromis et les solutions.

Poissons 20 Février — 20 Mars

Ce Dimanche 29 mai 2022, vous serez animé(e) d’un sentiment de sérénité. Faites régner cette douce ambiance autour de vous.