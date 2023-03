Certains signes du zodiaque pensent encore beaucoup à leur ex. C’est d’ailleurs le cas de ces trois signes astro qui ont beaucoup de mal à aller de l’avant.

Ces derniers ont peur de souffrir à nouveau et essaient de se protéger. L’amour leur fait peur pour le moment.

Ces trois signes du zodiaque qui pensent encore à leur ex

Le signe de la Vierge n’arrive pas à oublier son ex

Ce début d’année, le signe de la Vierge n’a pas eu beaucoup de chance en amour. Et cela ne va pas s’arranger dans les mois à venir. Malgré le retour des beaux jours, cette dernière a encore beaucoup de mal à aller de l’avant.

Elle pense à son ex et à ses histoires passées. Le signe de la Vierge a énormément souffert en amour ces dernières années. Elle a peur de souffrir à nouveau et préfère rester seule pour le moment.

Le signe du Cancer a du mal à aller de l’avant

Le signe astro du Cancer ne semble pas prêt à aller de l’avant non plus. Ce dernier a beaucoup de difficulté à oublier son ex. Il faut dire que cette histoire l’a marqué et impacté.

Cet été, il va donc plutôt se concentrer sur son travail. Le signe du Cancer n’a pas vraiment envie de faire la fête ni même de rencontrer de nouvelles personnes.

Le signe de la Balance se pose encore beaucoup de questions

Si le signe astrologique de la Balance a envie de s’amuser, ce dernier se pose beaucoup de questions. Il n’est d’ailleurs pas encore prêt à se lancer à nouveau dans une relation sérieuse.

C’est pourquoi, il va profiter de l’été qui arrive pour se vider la tête. Le signe de la Balance va enchainer les conquêtes et les relations courtes tout au long de la période estivale.