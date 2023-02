Il n’est pas toujours facile de réussir à trouver une tenue à la fois tendance et élégante. Nous avons tout de même réussi cette mission en dénichant cet ensemble Mango très chic.

Toutes les fans de mode auront envie de le porter dans les semaines à venir. Ce sera certainement votre cas à vous aussi !

Les fans de mode vont toutes porter cet ensemble Mango très chic

Le total look noir fait partie des essentiels de votre dressing

Réussir à rester chic en toutes circonstances n’est pas donné à tout le monde. Si bien que vous ne savez pas toujours comment vous habiller dans la vie de tous les jours. Pourtant, il est très facile d’être élégante sans en faire trop ni tomber dans l’excès.

Pour ce faire, vous pourrez compter sur le total look noir. Il s’agit d’une valeur sûre que vous pourrez adopter les yeux fermés. Vous devrez seulement faire attention aux nuances de noir que vous allez porter. En effet, il est important que ce soit exactement les mêmes. Sinon, c’est le fashion faux pas assuré.

Tout le monde aura envie de porter cet ensemble Mango

Pour vous essayer au total look noir sans vous tromper, nous avons la tenue parfaite pour vous. Il s’agit alors d’un ensemble de la marque Mango. Ce dernier se compose d’une chemise et d’un pantalon légèrement évasé. Vous pourrez être certaine que les deux nuances de noir sont identiques puisqu’il s’agit d’un ensemble.

Ce dernier affiche un effet côtelé qui est toujours très tendance en ce moment. C’est une tenue que vous pourrez porter peu importe votre silhouette ou votre morphologie. En effet, la chemise possède une coupe plutôt ample.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Accessoiriser votre nouvelle tenue pour lui apporter une touche de style

Maintenant que vous avez trouvé l’ensemble Mango parfait pour adopter le total look noir, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser. Il est possible de lui apporter une petite touche d’originalité en optant pour un blazer coloré. Vous pouvez également jouer la carte du style décalé en arborant des baskets à vos pieds.

Mais, si vous souhaitez continuer le style total look noir jusqu’au bout, c’est possible également. Dans ce cas, vous pourrez opter pour une paire d’escarpins noire et pour une longue veste noire. C’est la tenue idéale pour aller à votre travail ou bien pour vous rendre à un évènement important.