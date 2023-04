Alors que les températures commencent à se réchauffer, c’est le moment de vous offrir cette superbe veste Kiabi.

Cette dernière fait partie des indispensables que vous devrez absolument avoir dans votre dressing pour bien commencer le printemps. Il ne vous reste plus qu’à vous l’offrir.

Toutes les femmes adorent cette superbe veste Kiabi

Ces vestes seront les plus tendances de la saison printemps été

Le début de la saison printemps été est pour bientôt. En effet, dans quelques semaines, les températures vont commencer à se réchauffer. Vous aurez donc besoin de nouvelles vestes si vous ne voulez pas avoir trop chaud. Seulement, vous devrez choisir avec soin les modèles que vous allez porter.

Certains ne seront pas vraiment tendances. Parmi les indispensables à avoir absolument dans votre dressing vous trouverez l’incontournable veste en jean mais aussi le trench. Au printemps, vous aurez également besoin d’une veste matelassée et d’un blazer noir. Ces quatre vestes seront celles que vous allez porter en permanence lors de la saison à venir.

Il est temps de vous offrir cette jolie veste Kiabi

Si vous ne savez pas vraiment quelle veste choisir, ce n’est pas grave. Il se trouve que nous sélectionné un modèle qui vous fera craquer à tous les coups. Cette veste Kiabi fait vraiment partie de celles dont vous ne pourrez pas vous passer au printemps prochain. Il s’agit d’une veste matelassé plutôt courte qui sera facile à porter.

Cette dernière ne vous gênera pas dans vos mouvements. Elle affiche un coloris crème qui sera super tendance au printemps. D’ailleurs, quand vous verrez son tout petit prix, vous aurez beaucoup de mal à résister.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiabi (@kiabi_official)

Toutes nos idées de tenues pour mettre en valeur votre nouvelle veste

Lorsque vous aurez acheté cette très jolie veste Kiabi, vous devrez encore réussir à la porter dans la vie de tous les jours. Mais, cela ne devrait pas vraiment vous poser de problèmes. Pour un look du quotidien, nous vous conseillons de la mettre avec un jean brut, un pull Promod et une paire de baskets blanches.

C’est une tenue que vous pourrez mettre en toutes circonstances. Si vous avez envie d’un look plus féminin, vous pourrez la porter avec une robe brodée Naf Naf et une paire de chaussures à talon. Avec son coloris blanc, il s’agit d’une veste que vous pourrez mettre avec toutes les tenues que vous avez déjà.