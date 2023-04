La nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard se dévoile au fil des semaines.

Ainsi, dans le prochain épisode, un candidat va être hospitalisé en urgence juste avant son mariage. Un événement qui risque de bouleverser le programme.

Un candidat de l’émission Mariés au premier regard hospitalisé en urgence avant le mariage

Une nouvelle saison pleine de rebondissements pour le programme

Il y a quelques semaines de ça, vous avez pu découvrir le tout premier épisode de la nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard sur la chaine de télévision M6. Vous avez pu faire connaissance avec plusieurs couples qui se sont dits oui à l’écran. Ainsi, Fabrice et Anabel sont tombés sous le charme l’un de l’autre.

Les choses ont été un petit peu plus compliquées pour Léa et Emanuel. En effet, c’est désormais au tour de Pascal et de Jessica de se rencontrer. Prochainement, vous pourrez assister au mariage de Pedro et de Jefferson, premier couple homosexuel du programme.

Ce candidat a été hospitalisé juste avant son mariage

Plusieurs couples se sont déjà rencontrés dans cette nouvelle saison de Mariés au premier regard. C’est maintenant au tour de Pedro et de Pascal de célébrer leur mariage. Seulement, les choses risquent bien de ne pas se dérouler comme prévues. En effet, comme nous avons pu le voir dans les images de la semaine prochaine, un candidat va être hospitalisé en urgence.

Il s’agit de Jefferson qui a été conduit à l’hôpital quelques jours seulement avant son mariage. Ainsi, le jeune homme a été agressé alors qu’il rentrait chez lui après une soirée en boîte de nuit. Reste à savoir si le mariage va être maintenu ou non.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariés au premier regard M6 (@maprofficiel)

Tout ce que vous réserve les prochains épisodes de Mariés au premier regard

La semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir un tout nouvel épisode du programme Mariés au premier regard sur vos écrans. Dans cet épisode inédit, nous en saurons un petit peu plus sur l’état de Jefferson. Ce dernier ne sera peut être pas remis à temps. Il est possible qu’il ne soit pas en mesure de prendre l’avion pour se rendre à Gibraltar.

Dans le même temps, Léa et Emanuel vont continuer à faire connaissance. Ainsi, le jeune homme fera tout pour la rassurer et la mettre à l’aise. Jessica, quant à elle, devra réussir à mettre ses critères concernant l’âge de côté pour laisser une chance à Pascal.