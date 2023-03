Vous avez pu découvrir un tout nouvel épisode de l’émission Pékin Express. Ainsi, ce dernier, a, une nouvelle fois été riche en surprises pour les participants.

Malheureusement, Paloma et Jason ont été envoyés une nouvelle fois en duel final. Une situation que la jeune femme a eu beaucoup de mal à accepter.

Paloma dénonce les stratégies des autres binômes de Pékin Express

Un épisode marqué par le retour d’un ancien candidat emblématique

Vous avez eu la chance de découvrir un nouvel épisode du programme Pékin Express sur la chaine de télévision M6. En effet, ce dernier a été marqué par le retour surprise d’Etienne, participant de la dernière saison de l’émission. Le médecin est alors intervenu en tant qu’handicap du binôme d’inconnues, Angie et Nathalie.

C’est lui qui avait la responsabilité de faire du stop, trouver un logement et participer aux différentes épreuves. Malheureusement, Etienne n’a pas été très efficace. Le trio est arrivé en dernière position. C’est donc Etienne qui a été envoyé en duel final.

Paloma semble effondrée après son élimination

Une fois n’est pas coutume, les binômes restants ont décidé d’envoyer Paloma et Jason en duel final. Etienne a donc du affronter Jason lors d’une course très serrée. Seulement, à la grande surprise de ses coéquipières, c’est Etienne qui l’a emporté. Paloma et Jason ont été éliminés de la compétition.

Paloma était complètement effondrée après son élimination. La jeune femme a dénoncé les stratégies mises en place par les autres binômes. En effet, il est vrai que les inconnues, les soeurs et Alexandra et Chirine ont formé une alliance. Ainsi, ils ont promis de ne jamais s’envoyer en duel final. Une situation que Paloma a eu beaucoup de mal à accepter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Ce qui vous attend dans le prochain épisode de l’émission Pékin Express

La course continue la semaine prochaine pour les autres binômes. Lors du prochain épisode, la règle des intouchables sera de retour. L’étape sera composée de différentes épreuves. Ainsi, chaque binôme qui arrive premier sera considéré comme intouchable. Il quittera la course pour se reposer dans un bus.

Ainsi, il sera assuré de continuer la compétition pour une étape de plus. Les deux duos qui ne réussiront pas à se qualifier seront directement envoyés en duel final. En effet, il n’y aura donc pas de choix secret lors de la prochaine émission de Pékin Express. L’aspect stratégique sera laissé de côté certains binômes, protégés jusqu’à maintenant, pourraient se retrouver en danger.