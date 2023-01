Alors que l’année vient de commencer, elle ne s’annonce pas aussi optimiste pour l’ensemble des signes astro et parfois une rupture est à prévoir.

En effet, certains d’entre eux risquent même de vivre une rupture amoureuse dans les mois à venir.

Les trois signes astro qui risquent de vivre une rupture cette année

Le signe astro du Bélier vivra des relations compliquées cette année

Si certains signes auront beaucoup de chance cette année à venir, ce ne sera pas forcément le cas de tous. Ainsi, cette nouvelle année s’annonce compliqué pour le Bélier, du moins en ce qui concerne ses relations amoureuses.

En effet, ce dernier va faire un grand ménage dans sa vie et pourrait avoir envie de quitter son partenaire. Si le Bélier ne se sent plus complètement épanoui dans sa relation, il va profiter de ces prochains mois pour partir pour de bon.

Une rupture est à prévoir pour le signe du Cancer

Le signe astrologique du Cancer a tendance à fuir les conflits d’habitude. C’est un signe qui n’aime pas beaucoup la confrontation. Pourtant, cette année, le Cancer va oser s’affirmer davantage, en particulier dans ses relations avec les autres.

Ce dernier n’hésitera plus à dire tout ce qu’il pense, ce qui ne fera pas forcément plaisir à son partenaire. Si vous êtes né sous le signe du Cancer, préparez vous à vivre des disputes qui seront parfois intenses.

Le signe astrologique du Sagittaire n’aura pas la tête à l’amour

Cette nouvelle année sera synonyme de remise en question pour le signe astrologique du Sagittaire. C’est bien simple, ce dernier n’aura pas du tout la tête aux relations amoureuses. Il va préférer se concentrer sur lui et sur son bien être personnel.

Une situation qui sera un petit peu plus problématique pour les personnes en couple. Le Sagittaire pourrait avoir envie de se retrouver seul quelques temps.