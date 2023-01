Si vous avez envie d’être tendance dès le début de l’année prochaine, vous ne devrez pas oublier de choisir avec soin vos chaussures.

En effet, certaines paires seront d’ailleurs très à la mode et ne vous quitteront plus de l’année !

Les paires de chaussures que vous devrez porter pour être tendance

Les santiags, une tendance qui va se confirmer tout au long de l’hiver

Depuis le début de l’automne, les santiags sont devenues les chaussures préférées des femmes tendances. Cette mode va se confirmer tout au long de l’hiver. Pour rester stylée même par des températures négatives, vous pourrez compter sur votre paire de santiags.

Ce sont des chaussures que vous pourrez porter plutôt facilement. Ainsi, ces dernières seront idéales avec un jean évasé ou taille basse. Vous pourrez aussi les porter avec une petite robe noire pour un style un petit peu plus travaillé. Pour éviter le look cow boy peu élégant, vous pourrez opter pour des santiags en cuir noir.

Les bottes à paillettes, des chaussures que vous pourrez porter même après les fêtes

Pour les fêtes de fin d’année, vous avez peut être craqué pour une paire de bottines à paillettes. Il se trouve que vous avez fait le bon choix. En effet, vous allez pouvoir continuer à porter ces chaussures festives le reste de l’hiver.

Bien entendu, pour un look de tous les jours, vous devrez opter pour une tenue un petit peu plus sobre. Vous pourrez également vous inspirer des tenues très originales vue dans la série Emily in Paris. Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit du programme favori de toutes les plus grandes fans de mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Minelli (@minelliofficiel)

Les dad shoes, ces baskets qui seront à vos pieds en 2023

Si vous êtes une amatrice de baskets, alors vous ne serez pas déçue par cette année à venir. Il existe notamment un modèle de sneakers en particulier que vous verrez un petit peu partout. Vous en avez certainement déjà entendu parler, il s’agit des dad shows. Ces chaussures se caractérisent alors par leur semelle assez épaisse, à l’arrière de la basket.

Ce sont des sneakers super stylées mais aussi très confortables. Si vous avez besoin de marcher toute la journée, ces dernières seront vos plus grandes alliées. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix. Vous pourrez bientôt profiter de la période des soldes pour obtenir le meilleur prix.