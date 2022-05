La semaine est sur le point de s’achever. Découvrez si elle se terminera sur des notes positives ou négatives d’après les prévisions des astres pour cette journée du jeudi 19 mai 2022.

Votre horoscope du jour

Taureau 20 avril – 21 mai

Les circonstances ont changé et changent toujours. Alors, revoyez vos objectifs en fonction de cela.

Gémeaux 21 mai – 21 juin

Ne vous contentez pas de faire des projets à court terme. Voyez les choses plus grandes et plus loin pour mieux avancer.

Cancer 21 juin – 22 juillet

Vous avez tendance à mettre de côté votre rôle de mère, n’oubliez pas que c’est le plus important de tous !

Lion 22 juillet – 22 août

Ne travaillez pas seul, faites confiance à vos collègues, parce qu’ils pourront dynamiser votre projet.

Vierge 23 août – 22 septembre

Il semble que votre partenaire a bien capté votre message, ce qui veut dire que des moments forts en amoureux vous attendent.

Balance 23 septembre – 22 octobre

La Balance a tendance à mettre son entourage au pied du mur ce jeudi 19 mai 2022. Cela risque de les éloigner, attention !

Scorpion 23 octobre – 22 novembre

Le natif du signe du Scorpion déborde particulièrement d’énergie aujourd’hui. Essayez juste de l’utiliser comme il le faut.

Sagittaire 23 novembre – 21 décembre

Vous avez l’impression de vivre pour deux à cause des obligations qui pèsent sur votre dos. Cela passera, soyez patient.

Capricorne 22 décembre – 19 janvier

La semaine risque de s’achever sur des soucis au bureau dû au rejet de votre proposition par votre patron.

Verseau 20 janvier – 19 février

La planète amour vous gâte, parce qu’un coup de foudre est dans l’air avec un sourire délicieux et un regard langoureux.

Poissons 20 février – 20 mars

Votre famille a besoin de vous ce jeudi 19 mai 2022. Alors, ne soyez pas trop distrait par vos soucis anodins au bureau

Bélier 21 mars – 19 avril

Votre côté dragueur prend le dessus. Mais vous risquez d’enchaîner des relations sans lendemain si vous ne ciblez pas la bonne personne.