L’horoscope du mardi 3 janvier 2023 est très favorable aux 1ᵉʳˢ décans du Lion, du Bélier et des Gémeaux qui voient leurs initiatives se concrétiser.

Tandis que les 2 ᵉˢ décans de la Balance et du Cancer doivent faire preuve de beaucoup de patience. Quant aux natifs sous le signe de Vénus, du Verseau et du Sagittaire, de belles surprises les attendent !

Voici votre horoscope du mardi 3 janvier 2023

Bélier : du mardi 3 janvier 2023

Grâce à la nouvelle dynamique impulsée par le Soleil, vous avez toute l’énergie nécessaire pour accomplir vos projets du jour. Profitez intensément de cette vivacité pour la rendre la plus constructive possible.

Taureaux

Ce jour vous semblera sans fin tant les tourbillons de tumultes vont s’accumuler. Rassurez-vous, Mercure vous accompagne pour tenir tête de façon sereine afin que vous puissiez garder votre confiance en vous.

Gémeaux : horoscope du mardi 3 janvier 2023

Aujourd’hui, c’est Vénus, la déesse de l’amour qui reste aux côté des natives du signe des Gémeaux. Laissez-vous tenter par de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. En couple, la romance et la douceur sont au programme.

Cancer

Prévoyez toujours un plan B. La descente de Mercure en Capricorne perturbe quelque peu votre emploi du temps et vous oblige à vous organiser, car il existe toujours des solutions de repli pour vous en sortir.

Lion

Aujourd’hui, prenez l’air ! Vous avez envie de solitude, de réfléchir en silence, sans ressentir l’obligation de justifier votre isolement. Mercure peut irriter vos ambitions, mais vous pouvez compter sur Vénus pour préserver votre équilibre.

Vierge : horoscope du mardi 3 janvier 2023

Tout au long de cette journée, Mercure joue avec votre organisation. Et pourtant, vous ne serez nullement touché par ces perturbations, car, au contraire, elles vous permettent de lâcher prise et de vous concentrer sur vous-même.

Balance : horoscope du mardi 3 janvier 2023

Comme depuis le début de l’année, la routine ne fait pas partie de votre façon de faire. Aujourd’hui, continuez sur votre lancée : vivez pleinement vos nouvelles rencontres prolifiques ainsi que les opportunités professionnelles fructueuses.

Scorpion

Vénus est votre alliée tout au long de cette journée. La planète vous aide à dissiper vos doutes et à retrouver toute votre volonté de réussir. En amour ou au travail, ce petit coup de pouce vous sera d’une très grande aide.

Sagittaire

Avec le soutien de Jupiter, vous allez ouvrir tous les champs possibles. Persévérez dans votre rythme dynamique en passant outre les éventuels aléas sur votre chemin. Car, vous connaissez parfaitement vos objectifs : concrétiser et réussir vos projets.

Capricorne

Depuis le début du mois de janvier, c’est le karma qui apporte aux natives du signe du Capricorne de la bonne humeur, de l’amour et de l’ambition. Sous l’influence du Soleil, c’est aussi dans le travail que vous trouvez aujourd’hui toutes vos sources d’inspiration.

Verseau : horoscope du mardi 3 janvier 2023

Bien que votre année commence avec les régressions de Mercure et que vous en constatez déjà les conséquences négatives, Mars veille sur votre ténacité et votre constance. Gardez le cap, envers et contre tous, et vous en récolterez les retombées fructueuses.

Poissons

Avec votre personnalité de nature réservée, vous avez tout de même envie de briser cette image. Grâce à Vénus, vous êtes d’humeur à vous confier et à vous livrer auprès de votre entourage. Cette ouverture vous ouvrira de nombreuses nouvelles perspectives. À vous de les saisir.