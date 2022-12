Découvrez les vestes pour femme super tendances cet hiver. Les femmes et les habits, une histoire d’amour qui existe depuis la nuit des temps, même pour celles qui ne sont pas adeptes de la mode. Quelle femme ne se soucie pas de ce que contient sa garde-robe ?

Plus qu’un simple habillement, les vêtements sont des accessoires par lesquels une personne montre sa personnalité et affirme son identité. Comme il est dit : à chaque saison sa propre mode…

Si les petites robes fleuries ou à motifs imprimés, drapées et aériennes sont les tendances incontournables de cet été, les vestes sont les must-have de votre dressing pour cet hiver 2022-2023.

Découvrez tout de suite les deux pièces les plus en vogue pour affronter la saison hivernale avec style.

La doudoune pour femme

Reconnaissable par son aspect molletonné, la doudoune trouve son origine dans les années 1930. Elle est reliée à l’histoire des sports d’hiver, de l’alpinisme et du ski. De par son rembourrage en duvet de canard ou d’oie, ou son garnissage en synthétique, elle vous tient bien au chaud même à des températures glaciales.

Mise au placard pendant des années, la doudoune revient en force et se place parmi les pièces tendances du vestiaire hivernal. Elle fait d’ailleurs fureur auprès des jeunes et adultes depuis quelques années.

Évasée, droite ou cintrée, la doudoune femme se décline sous plusieurs formes et couleurs. Longue, courte, croppée, oversize, à capuche, sans manche, à imprimé ou encore à effet vinyle, il y en a pour tous les goûts.

En plus d’apporter une touche stylée à votre tenue, elle vous assure un confort optimal. La doudoune noire reste un éternel indémodable. Toutefois, elle adopte divers modèles aux couleurs pastel, acidulées, vives ou neutres pour s’adapter aux tendances actuelles.

Elle propose également d’autres exemplaires sobres ou plus osés, avec des motifs damier, à fleurs ou à imprimés animaux. Pour bien porter votre doudoune, choisissez un coloris qui va avec votre teint ainsi qu’une coupe qui met en valeur votre silhouette. Si vous êtes plutôt petite, préférez les modèles qui permettent d’allonger votre allure.

La veste moutonnée pour femme

Pièce indispensable de la garde-robe, la veste moutonnée tient son nom de la peau de mouton retournée ainsi que de la fourrure qui lui sert de matière première. Cette dernière emprunte le style d’un bombardier, un blouson stylé et intemporel qui prend naissance durant la période de guerre.

Destinée aux pilotes de bombardiers et aux pilotes de chasse, cette pièce est devenue un incontournable de la mode féminine actuelle. Isolant thermique grâce à sa peau de mouton retournée, la veste moutonnée vous protège parfaitement du froid en dure saison d’hiver et vous offre tout le confort et la chaleur dont vous avez besoin. Elle est donc ultra cocooning et se porte merveilleusement avec votre tenue pour un look tendance et branché !

La veste moutonnée pour femme a le vent en poupe cet hiver 2022-2023. Arborez votre tenue avec cette pièce forte et indémodable pour un style casual chic, BCBG, glamour ou encore rock.

Attention ! Misez sur des modèles de très bonne qualité pour éviter un look cheap et négligé. Optez pour la douceur d’une veste oversize de couleur camel à la tendance rétro, son grand col vous tiendra bien chaud.

La veste moutonnée est polyvalente et s’adapte à toute sorte de tenue. Toutefois, pour une apparence agréable et bien travaillée, associez-la avec des pièces plutôt ajustées pour féminiser votre look. D’ailleurs, si vous êtes petites, préférez les modèles courts qu’oversize.