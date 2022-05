De belles surprises attendent les hommes côté mode cet été. Confort est le maître mot et l’audace est au rendez-vous. On sort enfin du tunnel hivernal et on porte du coloré et de l’original.

Cet été, la mode masculine est électrique ! Les petits détails feront la différence jusque dans les accessoires. Choisis avec soin, ils définiront une tenue d’homme plus élégante ou plus décontractée.

On retrouve des classiques telle que la ceinture, mais aussi des subtilités par le biais de bretelles ou de l’habillage du cou. Les accessoires changent en fonction du temps et de la mode, il est donc important de rester à l’écoute des tendances pour adapter votre look au goût du jour.

Voici les 5 accessoires pour homme incontournables pour l’été 2022

Les ceintures

Utile et subtile, la ceinture homme est un incontournable de la mode masculine. Elle le centre de la silhouette et y apporte une touche sophistiquée. C’est un indispensable indiscutable depuis des années.

Pour un style classique, préférez les à boucle simple. Plutôt rock ? Tentez un beau ceinturon travaillé. Pour quelque chose de plus décontracté, la ceinture tressée ou en tissu soulignera votre style.

Petit conseil cependant : assortissez la couleur de votre ceinture à vos chaussures ou autres accessoires en cuir s’ils sont présents dans votre tenue.

Sandales

C’est la saison des sandales ! Cette année, elles sont de retour pour votre plus grand confort. Mais surtout, ne pas négliger le style. Il n’est pas question de tongs ou de flip flop.

La sandale à lanières fait son retour cet été et vont avoir la cote ! Leur style incontournable s’accordera à votre look en toutes circonstances. Il est bien sûr impératif de choisir des sandales qui offrent une jolie forme au pied et le soulignent confortablement au quotidien.

Évidemment, on s’abstient de porter la sandale avec des chaussettes sous peine de catastrophe ! Sachez que l’on peut tout à fait afficher un style chic en portant des sandales. Associées à un jean skinny ou à un pantalon en lin, elles seront du plus bel effet.

Colliers & foulards

Si cela n’est pas toujours un réflexe, habiller son cou comme n’importe quelle partie du corps apportera une attention sophistiquée à votre tenue. Tut est envisageable pour peu que cela soit accordé à votre look.

Colliers légers, chaînes épaisses, foulards de lin ou de coton… Le choix est plus que diversifié pour votre plus grand plaisir ! Le foulard peut être porté, par exemple, à la manière « artiste » en noué-négligé, avec une paire de jeans clairs.

Aucune règle à respecter ! Laisser libre cours à votre imagination pour parfaire votre style. Le plus important est d’être décontracté dans vos tenues quotidiennes. À coupler avec une belle ceinture pour un total look.

Lunettes de soleil

Les lunettes de soleil ne sont plus uniquement un accessoire pratique. Elles peuvent être élégantes, futuristes et colorées, portées pour compléter votre look et attirer les regards.

La plupart des marques proposent désormais des lunettes de soleil aux montures épaisses. Jouez aussi avec la couleur des verres pour les assortir à votre tenue !

La forme de votre visage et la position de vos sourcils déterminera bien entendu le choix de vos lunettes. Optez pour l’originalité et mettez en valeur votre visage.

Bretelles

Leur perception change en fonction de la tenue et de l’image que vous souhaitez renvoyer.

Parfaites pour un look à la fois rétro et élégant, elles peuvent aisément être couplées à un nœud papillon pour une allure urbaine et classy qu’à une chemise légère pour quelque chose de plus campagnard.

L’allure peut aussi bien être très campagnarde ou très urbaine sophistiquée. Pourquoi ne pas opter pour le look punk ? Cet accessoire déclinable à l’infini selon votre âge, coiffure et style vous accompagnera partout cet été et ajoutera une touche originale à votre tenue. Attention toutefois à ne pas porter des bretelles et une ceinture homme en même temps !