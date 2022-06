Pour sublimer leur visage, de nombreuses personnes se tournent vers les produits cosmétiques. Cependant, il existe un autre moyen très efficace pour rendre votre visage plus attrayant.

Il s’agit du yoga du visage. Il consiste à effectuer des automassages du visage à travers un certain nombre d’exercices. Ceci favorise le drainage lymphatique, une meilleure circulation sanguine au niveau du visage.

Il permet également une meilleure stimulation de la production de collagène. Tout ceci rend la peau plus saine et plus resplendissante.

À cet effet, retrouvez dans cet article 5 des exercices de yoga facial les plus efficaces qu’il faut pratiquer.

Le massage du cou

Dans Le yoga facial, vous retrouvez plusieurs exercices très efficaces pour raffermir le visage, mais aussi d’autres parties proches de celui-ci. C’est à cet effet que vous retrouvez le massage du cou.

Comme l’indique son nom, il est particulièrement destiné à tonifier la peau de ce dernier. En dehors de cela, il permet de stimuler les nodules lymphatiques et favorise l’oxygénation. Par ailleurs, il permet de drainer les toxines accumulées dans cette partie du corps.

Quels sont les mouvements à faire ?

Pour commencer, vous devez inspirer tout en étirant le plus possible le cou. Ensuite, expirez en essayant de descendre les épaules vers l’arrière et le bas. C’est efficace pour allonger les muscles du cou et favoriser l’autograndissement.

Fixez un point devant vous. Ensuite, appliquez une petite quantité d’huile ou de crème sur le bout des doigts. Puis, avec les doigts fermés, caressez légèrement, mais fermement la peau de votre cou, tout en remontant jusqu’au menton.

Effectuez ce mouvement au moins 20 fois. Si vous ressentez de l’inconfort en passant sur la thyroïde, passez de chaque côté, mais évitez d’exercer une pression excessive.

La caresse sur la mâchoire

Ce mouvement est aussi d’une grande efficacité pour donner une meilleure allure à votre visage. En effet, il permet d’améliorer la circulation dans un premier temps, la qualité de la peau dans un second temps. Et enfin, il permet de maintenir un ovale ferme. Pour cela, vous devez effectuer les mouvements suivants.

Commencez par appliquer un peu d’huile ou de la crème au niveau de la mâchoire. Ensuite, avec les index et les majeurs, formez un V, puis placez le dessus des doigts en dessous du menton. Maintenez une pression assez ferme et faites glisser rapidement vos doigts jusqu’à vos oreilles. Enfin, remontez du centre du visage vers l’extérieur. Faites cet exercice 5 fois.

Le pincement des lèvres

Cet exercice présente de nombreux bienfaits. Tout d’abord, il raffermit les commissures des lèvres. Ensuite, il permet de les tonifier. Enfin, il permet de renforcer les pommettes et les joues. Mais en quoi consiste réellement l’exercice ? Il y a plusieurs mouvements que vous devez effectuer pour retrouver tous ces avantages :

Sourire tout en pinçant les lèvres ;

Aspirer les joues vers l’intérieur, tout en évitant d’engendrer une expression de surprise, afin de ne pas provoquer des rides au niveau du front ;

Répéter les mouvements 5 fois.

Le tapotement autour des yeux

Tout comme les autres exercices, le tapotement autour des yeux est un mouvement bénéfique pour le visage. Il permet de faire circuler les fluides autour des yeux et d’améliorer la circulation. C’est un exercice d’une grande efficacité pour réveiller les yeux fatigués et les dégonfler.

Les mouvements à faire sont les suivants : tapotez fermement le dessous des yeux à l’aide de l’annulaire. Commencez votre mouvement près de l’arête du nez et déplacez le doigt du centre vers l’extérieur. Recommencez l’exercice 10 fois.

Le relâchement du front

Le relâchement du front est d’une grande efficacité pour apaiser les tensions et ralentir les rides verticales. Il peut également vous aider à soulager des maux de tête. Pour cela, vous devez étaler de la crème dans vos mains, ou de l’huile.

Ensuite, appuyez les paumes sur le front et effectuez un mouvement circulaire lent. Faites 10 cercles dans chacun des sens des aiguilles d’une montre. Respirez profondément.

En somme, l’efficacité du yoga du visage pour le rajeunissement du visage n’est plus à démontrer. Il existe plusieurs exercices appropriés pour atteindre vos buts.

Parmi ceux-ci, vous avez le massage du cou, la caresse sur la mâchoire, le pincement des lèvres, le tapotement autour des yeux et le relâchement du front.