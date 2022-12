La séduction ne tourne pas seulement autour de la communication. Un bon maquillage des yeux peut augmenter vos chances de séduction.

Découvrez dans cet article 5 tendances beauté pour le maquillage des yeux.

Double eye liner

L’eye liner double est, tout simplement, un « œil de chat » classique qui allonge la ligne des cils inférieurs. Mais l’effet n’est pas simple : les yeux paraissent plus grands, plus féminins et plus poupées.

Mieux encore, ce look convient à toutes les formes d’yeux, tous les types de visage et tous les tons de peau, et surtout, il est superbe sur les photos.

Si vous voulez diversifier votre regard double, utilisez une ombre à paupières blanche pour accentuer l’espace entre vos yeux, ou remplacez l’ombre à paupières noire par une couleur qui se marie bien avec la couleur de vos yeux.

Yeux smokey paillettes roses

Commencez par une teinte brune neutre et mate et appliquez-la délicatement sur votre ombre à paupières. Ensuite, remplissez le coin intérieur avec une teinte plus claire et chatoyante.

Ensuite, utilisez une ombre à paupières rose et pailletée au centre de la paupière et terminez par une ombre plus foncée dans le coin de l’œil. Un eye liner épais est dessiné sur la paupière pour terminer le look.

Eye liner fluorescent

Essayez cette tendance maquillage si vous vous sentez audacieuse. Cet eye liner néon est brillant et audacieux, vous pouvez donc laisser libre cours à votre créativité !

Mettez en forme vos paupières avec des couleurs qui complètent la couleur de vos yeux pour un regard plus vif. Pour renforcer l’effet, tracez une fine ligne blanche au centre de l’eye liner néon pour créer un effet » lumière « .

Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser la même ombre à paupières sur vos lèvres ! Ce look est parfait si vous souhaitez ajouter des paillettes à votre look sans avoir à mélanger les ombres à paupières.

Eye liner négatif pour votre maquillage des yeux

Vous voulez ajouter de l’intérêt à votre look ? Essayez un eye liner à espace négatif. À l’aide du crayon eye liner noir, dessinez un « œil de chat » aussi près que possible de la ligne des cils supérieurs.

Avec un feutre fin, tracez une ligne claire jusqu’à la ligne du contour de l’œil. Veillez à laisser un certain « espace négatif » à l’intérieur de la paupière pour créer une ombre à paupières graphique. N’oubliez pas les coins intérieurs des yeux.

Œil de chat classique + crayon eye liner blanc

Pour les plus audacieux et les plus avant-gardistes, l’ombre à paupières deviendra le nouvel outil de création pour les yeux. Un crayon eye liner est un essentiel du maquillage, donc quel que soit votre style, vous devez absolument en utiliser un, même dans la version la plus minimaliste.

Un œil de chat est super facile à faire, et une simple ligne ouvrira davantage vos yeux. Vous pouvez utiliser un crayon blanc pour remplir la ligne de flottaison, puis commencer à appliquer un fard brun dans le coin externe de l’œil. Terminez en appliquant une petite quantité de mascara.