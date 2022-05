Vos cils sont très courts et vous vous demandez comment les faire pousser pour qu’ils aient un peu de volume ? Tout d’abord, sachez qu’il est tout à fait normal que leur phase de croissance dure moins longtemps chez certaines personnes. Cela est dû à la génétique mais également au mode de vie de chacun. Alors, comment faire pousser ses cils en seulement quelques semaines ? Voici 6 techniques efficaces.

Connaître le cycle de vie des cils pour faire pousser ses cils

Le cycle de vie des cils comporte trois phases dont :

La phase de croissance ou anagène ,

La phase catagène : le repos et le vieillissement du cil

La phase télogène : la mort puis la chute du cil

Quant à leur durée de vie, elle oscille entre 30 à 45 jours, selon chaque individu.

Avoir des cils longs est indispensable pour avoir un beau regard et réussir son maquillage yeux de biche. Voici quelques techniques pour faire pousser ses cils facilement.

Technique 1 : Soigner son alimentation pour faire pousser ses cils

Pour avoir des cils longs et en bonne santé, faites le plein de protéines et de vitamines (B8, C, et E). Ces derniers sont en effet indispensables à leur. On les retrouve en général dans les aliments d’origine végétale. Sinon, pour la vitamine C, vous pouvez les prendre sous forme de complément.

Technique 2 : Faire une cure de levure de bière

La levure de bière est un complément alimentaire naturel riche en vitamine B, en acide aminé et en minéraux. Ce qui fait d’elle l’alliée parfaite pour repousser vos cils. Pour le consommer, vous pouvez le prendre sous forme de gélule. Sinon, prenez-les en paillette en le saupoudrant dans vos plats.

A noter que la levure de bière apporte également des bienfaits pour vos cheveux, vos ongles et votre peau.

Technique 3 : Utiliser les huiles naturels

Les huiles naturelles telles que l’huile de ricin ou l’huile de coco sont connues pour booster la pousse des cheveux et des cils. En effet, elles sont riches en vitamine E, en oméga 6 et en acide gras.

Pour l’utiliser, il suffit de l’appliquer sur vos cils tous les soirs.

Technique 4 : Utiliser de la vaseline

La vaseline est connue pour ses vertus hydratantes, ce qui lui permet d’envelopper vos cils et de les empêcher de se dessécher.

Pour utiliser la vaseline, il suffit de l’appliquer sur vos cils à l’aide de vos doigts ou d’une brosse à cil.

Technique 5 : Opter pour un sérum pousse cils

Vous trouverez des sérums qui boostent la croissance de vos cils auprès de vos magasins de cosmétique habituelle, en ligne, dans les supermarchés et grandes surfaces, etc. L’avantage d’utiliser ce produit est qu’il convient à tout le monde, même à ceux qui ont des yeux très sensibles. Il offre un également un résultat parfait pour maquiller ses yeux bridés car les femmes aux yeux bridés ont souvent des cils courts et peu recourbés.

Technique 6 : Bien choisir ses produits de beauté

Lorsque vous maquillez vos cils, il est important de bien choisir le produit que vous utilisez (le mascara par exemple). En effet, un produit de mauvaise qualité peut ralentir la croissance de vos cils voire les détruire. Or, un produit de qualité supérieure peut booster leur croissance et illuminer son regard.