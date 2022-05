La diarrhée est un trouble digestif pénible à vivre. Elle est à la fois douloureuse et incommodante. Mais heureusement qu’il existe quelques astuces miracles pour la stopper immédiatement. A l’aide de cet article, découvrez les 8 astuces miracles pour en venir à bout.

Stopper la diarrhée immédiatement : nos astuces miracles

Voici quelques astuces miracles pour soulager vos problèmes digestifs.

De l’eau chaude et du jus de citron

En cas de diarrhée aiguë, buvez un grand verre d’eau chaude additionnée de jus de citron jusqu’à ce que les symptômes disparaissent complètement. Pour améliorer le goût, n’hésitez pas à ajouter un peu de miel.

Ce remède ne stoppe pas uniquement ce trouble digestif. Il a également le pouvoir de soulager les maux de ventre, surtout en hiver.

De la poudre d’argile blanche

L’argile blanche est efficace si vous avez des selles liquides. Il suffit juste de diluer une cuillère à café de poudre dans un verre d’eau. Ensuite, buvez ce breuvage une fois par jour jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.

Une tisane de thym

Le thym est particulièrement connu pour ses vertus anti-infectieuses, antifongiques et antiseptiques. Pour l’utiliser, laissez infuser 2 cuillères à café de thym dans de l’eau chaude pendant une durée de 5 à 10 minutes avant de le boire. A noter que vous pouvez en prendre 3 tasses par jour.

Cette astuce est déconseillée chez les femmes enceintes.

La cannelle

La cannelle contient de l’inam aldéhyde qui agit contre les bactéries. Vous pouvez l’utiliser en le rappant dans une boisson chaude. Ou sinon, prenez-le sous forme d’huiles essentielles. Et pour vous aider à avoir une bonne qualité de sommeil, associez-le à une autre plante pour mieux dormir

Le psyllium blond

Le psyllium blond, (une plante originaire d’inde) a le pouvoir d’absorber l’eau en excès dans les intestins. Il permet de réguler la fonction digestive en permettant à vos selles de redevenir solide.

Pour l’utiliser, diluez 1 à 3 cuillères à soupe de poudre de psyllium blond par jour dans un grand verre d’eau. Ensuite, buvez ce mélange.

L’huile essentielle de basilic

L’utilisation du basilic est recommandée pour remédier à la diarrhée due au stress. En effet, il s’agit d’un tonique digestif qui va diminuer les spasmes et les coups de douleur. Mais il prévient aussi l’asthénie.

Pour l’utiliser, massez votre ventre avec deux gouttes d’huile de basilic mélangées à une dizaine de gouttes d’huile végétale de votre choix dans le sens de la digestion. Ce geste est à réaliser 5 minutes le soir.

Le jus de carotte

Le jus de carotte a le pouvoir de réguler la fonction digestive. Il nettoie votre organisme. Pour l’utiliser, mixez la carotte en la mélangeant avec de l’eau. Ensuite, buvez un ou deux verres par jour.

Le coca-cola

Le coca-cola apporte des bénéfices antiseptiques et apaisants grâce à la quantité de sucre et de quinine qu’il contient. Il suffit de le boire à température ambiante et sans bulle.

Découvrez aussi, les astuces miracles pour en finir avec la constipation.

Et si on optait pour les traitements médicamenteux ?

Vous trouverez en pharmacie des médicaments pour stopper ce trouble digestif, sans avoir besoin d’une ordonnance venant d’un médecin. Mais même si ces traitements sont très efficaces, il est conseillé de ne pas les prendre durant les deux premiers jours de la diarrhée.