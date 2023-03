Amandine Petit s’intéresse beaucoup à la mode et suit les dernières tendances à la lettre.

Dernièrement, la jeune femme a fait sensation avec une superbe veste en fausse fourrure. Il s’agit de la veste que vous verrez partout la saison prochaine.

Amandine Petit adopte la veste qui sera partout la saison prochaine

Les vestes que les fans de mode vont adopter au printemps prochain

Alors que le printemps approche à grands pas, vous pouvez commencer à vous intéresser aux vestes que vous allez pouvoir porter lors de cette saison à venir. En effet, les températures seront encore fraiches si bien que vous ne pourrez pas sortir de chez vous sans veste le matin.

Parmi les modèles qui seront les plus tendances, vous allez pouvoir retrouver le trench. Ce dernier apportera beaucoup d’élégance à votre tenue. Pour un style un petit peu plus décontracté, vous pourrez opter pour la veste en jean. Mais, la fausse fourrure sera également l’une des grandes tendances de la saison à venir.

Amandine Petit fait sensation avec sa veste en fausse fourrure

L’ancienne miss France Amandine Petit arbore toujours des tenues incroyables, peu importe les circonstances. Cette dernière est passionnée par la mode et soigne donc son style. Dernièrement, la jeune femme s’est affichée avec une superbe veste en fausse fourrure.

Cette dernière est une pièce mode incontournable de la saison. Elle a choisi un modèle marron assez court. Pour un petit peu plus d’originalité, cette veste possède également des empiècements en cuir. Si vous avez envie de faire sensation lors de la saison prochaine, il ne vous reste plus qu’à prendre exemple sur Amandine Petit.

Quelques conseils pour vous aider à adopter cette tendance vous aussi

Peu importe votre style vestimentaire, il est tout à fait possible d’adopter, vous aussi, cette veste en fausse fourrure. Il est vrai que cette dernière est plutôt originale. Vous devrez donc faire attention aux tenues que vous allez porter avec. Ainsi, pour un look de tous les jours, vous pourrez porter votre veste en fourrure avec une chemise Naf Naf.

Vous serez certaine de ne pas vous tromper et de ne pas en faire trop. Pour un style un petit peu plus recherché, vous pourrez alors mettre votre veste avec un pantalon de tailleur et des chaussures H&M. De quoi être aussi stylée, voir même davantage, que l’ancienne miss France.