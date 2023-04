Véritable fan de mode, Amandine Petit a une nouvelle fois fait sensation avec sa tenue super stylée.

Il faut dire que l’ancienne miss France a décidé de porter le blazer le plus tendance de la saison. De quoi vous donner quelques idées pour vos prochaines séances shopping à vous aussi.

Amandine Petit fait sensation et adopte le blazer le plus tendance de la saison

Ces vestes qui seront partout lors de la saison printemps été à venir

Il est désormais grand temps de ranger vos manteaux au placard pour l’année prochaine. C’est le moment de ressortir vos vestes légères pour le retour du printemps. Mais, vous devrez tout de même faire attention aux modèles que vous allez porter. Tous ne seront pas aussi tendances.

Pour ne pas vous tromper, vous pourrez alors vous tourner vers le trench coat pour un style élégant. La veste en jean fera elle aussi partie des essentiels du printemps. De quoi apporter un côté plus relax à votre style. Bien entendu, vous ne pourrez pas débuter la saison sans un blazer.

Amandine Petit dévoile la tenue la plus stylée du printemps

L’ancienne miss France Amandine Petit fait toujours très attention à son look. Ainsi, dernièrement elle a fait sensation en adoptant le blazer le plus tendance de la saison. La jeune femme a alors choisi un modèle assez sobre. Elle a opté pour une veste noire très élégante.

Pour la coupe, Amandine s’es tournée vers un modèle assez large. Il faut dire que les coupes oversize et amples seront les plus stylées du printemps. Vous devrez donc éviter les vestes cintrées et près du corps. La jeune femme a décidé d’essayer le total look noir, pour un rendu chic et sophistiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amandine Petit (@amandinepetitoff)

Une tenue inspirée du style de l’ancienne miss France pour le quotidien

Si vous avez envie d’être aussi stylée qu’Amandine Petit cette saison, c’est tout à fait possible. Pour ce faire, vous aurez absolument besoin d’un blazer. Vous pourrez opter pour un modèle noir, comme l’ancienne miss France. Mais, vous pourrez aussi choisir un blazer blanc pour plus de légèreté.

Le plus important est de choisir une coupe ample et oversize. Vous pourrez alors porter votre blazer avec un pantalon de tailleur, comme la jeune femme. Pour la vie de tous les jours, vous pourrez aussi le mettre avec un jean pour un look un petit peu moins formel.