Si vous n’avez toujours pas trouvé de veste pour le printemps, vous serez forcément séduite par ce blazer C&A.

Ce dernier est un indémodable que vous pourrez porter tout au long de la saison prochaine. Il vous accompagnera dans toutes vos activités et vos sorties.

Ce blazer C&A tendance est un indispensable pour le printemps prochain

Difficile de passer le printemps sans un blazer dans son dressing

Lorsque le printemps sera de retour dans quelques semaines, vous ne pourrez pas continuer à porter votre manteau. Vous risquez d’avoir trop chaud. Ainsi, vous aurez besoin d’une veste un peu plus légère. Si bien que le blazer fera très vite son apparition dans votre dressing.

Il s’agit de la veste qui sera la plus prisée lors du retour des beaux jours. Élégante et stylée, vous aurez beaucoup de mal à vous en passer. C’est une veste que vous pourrez porter tous les jours, peu importe les circonstances. Plus qu’à trouver le modèle qui vous plaît !

Ce blazer C&A est un indémodable qui va vous faire craquer

Vous n’avez peut être pas encore trouvé le blazer que vous allez porter au printemps prochain. Ce n’est pas grave car nous avons déniché un modèle qui devrait vous aller à la perfection. Ainsi, ce blazer C&A est un indémodable que vous devrez absolument avoir dans votre placard.

Ce dernier affiche un motif à carreaux qui sera l’une des grandes tendances de la saison. Il va donner un côté très chic à votre tenue. Une fois que vous l’aurez mis, vous ne pourrez plus vous en passer. Ce n’est pas son petit prix qui risque de vous convaincre du contraire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C&A (@ca)

Quelques petites suggestions pour vous aider à accessoiriser votre veste

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à accessoiriser votre nouveau blazer C&A pour être au top. Cela ne sera pas très difficile, ne vous inquiétez pas pour ça. Cette veste pourra s’accorder avec la plupart des tenues que vous avez déjà dans votre dressing. Ainsi, vous pourrez la mettre avec un jean Kiabi pour un style de tous les jours.

C’est une tenue que vous pourrez même porter pour aller au travail. Vous aurez également la possibilité de porter ce blazer avec une jupe Zara pour une tenue un petit peu plus féminine. Vous pourrez créer de nombreuses tenues avec cette veste sans jamais faire un seul fashion faux pas.