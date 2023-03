Comme le printemps sera bientôt là, vous avez besoin d’aller faire un petit peu de shopping. Vous pourrez en profiter pour vous offrir ce blazer Naf Naf.

Ce dernier va mettre de la couleur dans votre dressing. Il s’agit d’une pièce incontournable pour la saison à venir.

Ce blazer Naf Naf va mettre un petit peu de couleur dans votre dressing

Les couleurs à privilégier lors de la saison printemps été

Comme vous le savez, les tendances changent en fonction des saisons et des périodes de l’année. Pour être à la mode lors de la saison printemps été, vous devrez apporter quelques petites transformations à votre dressing. En effet, certaines couleurs seront très en vogue d’ici quelques semaines.

Ce sera notamment le cas du violet et du rouge. Vous pourrez également miser sur le fuchsia qui reste une valeur sûre. Si ces teintes vives vous font un petit peu peur, sachez que le total look blanc sera très à la mode dès le début du printemps.

Ce blazer Naf Naf va certainement vous faire craquer

Si vous avez envie d’apporter un petit peu de couleur et de bonne humeur dans votre dressing, nous avons exactement ce qu’il vous faut. Vous pourrez alors craquer pour ce blazer Naf Naf. Avec ce dernier, vous serez certaine de ne pas passer inaperçue, et ce peu importe l’endroit dans lequel vous vous trouvez.

Cette veste affiche un coloris rose fuchsia particulièrement vif. De quoi attirer tous les regards vers vous. Il s’agit alors d’un blazer de qualité qui n’est pourtant pas proposé à un tarif très onéreux. Cela devrait faire plaisir à vos finances.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NAF NAF (@nafnaf)

Quelques idées de tenues pour mettre en valeur votre veste colorée

Vous n’avez peut être pas l’habitude de porter des couleurs aussi vives tous les jours. Vous devez donc vous demander comment vous allez bien pouvoir accessoiriser votre blazer Naf Naf. Rassurez vous, c’est une veste qui reste tout de même facile à porter. Ainsi, vous pourrez la porter avec un jean flare et un simple tee shirt blanc pour un look qui soit un petit peu plus sobre.

Si vous avez envie d’une tenue qui soit féminine et élégante, vous pourrez porter ce blazer rose avec une robe H&M noire. Il faudra seulement faire attention à l’accord des couleurs. Ne portez jamais plus de trois teintes différentes sur une même tenue pour ne pas en faire trop.