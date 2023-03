Vous le savez mais le jean est un indémodable qui ne vous laissera jamais tomber. Au printemps, vous pourrez compter sur ce jean blanc Bershka qui sera le plus stylé de toute la saison.

Ce dernier est la pièce mode qu’il manque à votre dressing pour bien préparer le retour des beaux jours. Vous ne pourrez pas résister bien longtemps.

Ce jean blanc Bershka est le plus stylé de toute la saison à venir

Les modèles de jean à privilégier pour la saison printemps été

Peu importe la période de l’année, le jean est le vêtement que vous pourrez porter en toutes circonstances. C’est un indispensable dont il vous sera très difficile de vous passer. Seulement, en fonction des saisons, les tendances vont changer. Si vous avez envie de suivre la mode au printemps, vous ne pourrez pas porter n’importe quel modèle de jean non plus. Ainsi, vous devrez oublier les jeans moulants ou trop près du corps. Ces derniers seront à bannir de votre garde robe.

A la place, vous devrez vous tourner vers des modèles plus larges et amples, comme le cargo par exemple. Le jean évasé sera lui aussi très à la mode cette saison. La coupe taille haute, si elle sera toujours à la mode, ne sera plus aussi prisée par les fans de mode. En effet, il se trouve que le jean taille base va faire un retour très remarqué dans nos dressings.

Vous allez porter ce jean blanc Bershka tout au long du printemps

Vous êtes peut être encore à la recherche du jean parfait que vous allez pouvoir porter tout au long du printemps. Vous avez de la chance puisque nous avons trouvé un modèle idéal pour cette saison. Ainsi, ce jean blanc Bershka rassemble toutes les grandes tendances de la saison. Pour commencer, il s’agit d’un jean évasé et assez large au niveau des jambes. Ce dernier ne risque pas de vous coller ou de vous gêner dans vos mouvements. Vous vous sentirez parfaitement à l’aise avec ce pantalon. Ensuite, il s’agit également d’un jean taille basse qui va révéler votre ventre.

Cette coupe sera à nouveau très à la mode cette saison. Si bien qu’il sera difficile pour vous de passer à côté. Pour ce qui est de sa couleur, c’est un jean d’un blanc éclatant. Encore un atout puisque le blanc sera le coloris le plus en vogue de la saison printemps été. Les fashionistas sont toutes déjà fans du total look blanc. Enfin, son petit prix va représenter un atout supplémentaire pour ce jean blanc. Vous aurez beaucoup de mal à ne pas craquer.

Quelques idées de tenues pour porter au mieux votre tout nouveau jean blanc

Vous n’avez peut être pas l’habitude de porter un jean blanc au quotidien. Ne vous en faites pas, nous allons vous aider à accessoiriser et mettre en valeur votre tout nouveau jean blanc Bershka. Vous avez de la chance puisque le blanc est une teinte qui est très facile à porter cette dernière ira avec tout. Ainsi, vous pourrez vous diriger vers un total look blanc pour faire sensation.

Dans ce cas, il vous suffira de porter votre jean avec un crop top ou avec une chemise brodée en fonction de l’occasion. Si vous avez envie d’une tenue qui soit un petit peu plus discrète, c’est possible également. Nous vous conseillons alors de porter votre jean blanc avec une veste en jean, un tee shirt et une paire de baskets. C’est un look assez simple mais avec lequel vous serez certaine de ne pas vous tromper.