La tendance n’est plus aux pantalons skinny ou près du corps. Désormais, pour être à la mode au printemps prochain, il vous faudra miser sur des coupes plus larges comme c’est le cas de ce pantalon parachute Mango.

Ce dernier est un indispensable que toutes les fashionistas ont déjà adopté.

Ce pantalon parachute Mango est un indispensable de notre dressing printanier

Les coupes larges seront à privilégier la saison prochaine

Dans quelques semaines seulement, le printemps sera de retour. Pour être tendance, vous ne pourrez pas porter exactement les mêmes tenues que l’année passée. Il va vous falloir aller faire un petit peu de shopping. En effet, cette saison, vous allez devoir privilégier les coupes larges et amples.

Que ce soit pour les pantalons, les chemises ou encore les robes, la coupe oversize sera partout. Vous devrez laisser de côté vos vêtements moulants ou près du corps. Ces derniers ne seront plus vraiment en vogue, bien au contraire. Grâce à cette tendance, vous serez parfaitement à l’aise dans vos nouvelles tenues.

Ce pantalon parachute Mango fait partie des essentiels mode du printemps

Pour adopter cette tendance de l’oversize, certains vêtements seront très prisés. Ce sera notamment le cas de ce pantalon parachute Mango. Cette coupe fera son retour en force dès le début du printemps prochain. Si bien que vous aurez absolument besoin d’avoir au moins un pantalon parachute dans votre garde robe.

Ce modèle de la marque Mango affiche un très jolie nuance pastel, idéale pour le printemps. De quoi apporter un petit peu de couleur et de fraicheur dans votre dressing. C’est également un modèle facile à porter qui devrait aller à toutes les morphologies. De quoi mettre en valeur votre silhouette et vous sentir bien dans vos vêtements !

Nos conseils mode pour bien porter votre nouveau pantalon

Désormais, il ne vous reste plus qu’à accessoiriser votre pantalon parachute Mango. Pour ce faire, cela ne sera pas très compliqué. Ainsi, sa couleur pastel pourra s’accorder avec beaucoup de coloris. Vous ne risquez pas de faire un fashion faux pas, ne vous en faites pas.

Ainsi, vous pourrez le mettre avec une chemise brodée Promod pour un style assez élégant. Mais, vous pourrez également le porter avec une veste métallisée pour un look beaucoup plus original et extravagant. Vous avez de la chance puisque ce pantalon parachute pourra s’adapter à tous les styles vestimentaires.