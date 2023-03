Avec l’arrivée prochaine des beaux jours, vous allez avoir besoin d’une nouvelle veste pour la mi saison. Avec ce perfecto H&M, vous serez certaine de faire sensation tout au long de la saison à venir.

Ce dernier fait partie des indémodables que toutes les femmes devraient avoir dans leur dressing !

Ce perfecto H&M est la pièce parfaite pour les beaux jours

Les vestes que vous pourrez porter pendant le printemps prochain

Dans quelques semaines seulement, le printemps sera de retour. Ce sera donc le moment d’opter pour des vêtements un petit peu plus légers. Vous devrez laisser de côté vos anoraks et vous tourner vers des vestes demi saison.

Parmi les modèles les plus en vogue, vous allez trouver certains indémodables comme le trench coat ou bien encore la veste en jean. Le bomber fera également un retour en force la saison prochaine. Mais, si vous voulez être certaine de ne pas vous tromper, il vous faudra absolument opter pour un perfecto en cuir. Un indémodable dont vous ne pourrez pas vous passer.

Ce perfecto H&M est une veste super tendance pour la saison prochaine

Malgré les années qui passent, le perfecto fait toujours partie des grandes tendances à suivre et ce, dès le début du printemps. Cette année, nous avons trouvé le modèle que toutes les femmes vont s’arracher. Ainsi, vous ne pourrez pas résister devant ce perfecto H&M.

Il s’agit d’une veste en cuir qui affiche un effet vieilli, très à la mode en ce moment. Cette dernière est en cuir marron, de quoi changer un petit peu du cuir noir habituel. D’ailleurs, son prix est étonnamment très accessible. Vous n’avez donc plus aucune raison de ne pas vous l’offrir !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H&M (@hm)

Quelques idées de tenues pour sublimer votre nouvelle veste en cuir

Il vous reste encore à accessoire votre perfection H&M en cuir. Heureusement, la tache ne devrait pas s’avérer trop difficile. C’est une veste qui sera idéale avec une chemise blanche et un jean taille haute. Pour les chaussures, vous pourrez vous diriger vers une paire de santiags. Si vous avez envie d’un look qui soit un petit peu plus féminin et romantique, c’est aussi possible.

Dans ce cas, il vous suffira de porter votre veste en cuir avec une robe longue fleurie et une paire de sandales. De toute façon, ce perfecto pourra parfaitement s’adapter à la plupart des tenues que vous possédez déjà dans votre dressing.