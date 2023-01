La peau grasse est une problématique qui concerne de nombreuses femmes. Vous n’êtes donc pas la seule à avoir la peau qui brille seulement quelques heures après vous être maquillée.

Pour limiter ce phénomène, vous pourriez agir en surveillant d’un petit peu plus près votre alimentation.

Les aliments qui sont déconseillés si vous avez la peau grasse

Attention aux produits trop salés quand on a la peau grasse

Beaucoup de femmes ont la peau grasse et souffrent d’un excès de sébum. Seulement malgré tous vos efforts, vous n’arrivez toujours pas à limiter ce phénomène. La réponse se trouve alors peut être dans votre alimentation. En effet, certains produits vont empirer encore davantage cette problématique.

Ce sera notamment le cas des aliments trop salés, comme la charcuterie ou les chips par exemple, qui vont engendrer une déshydratation de la peau. A la place, essayez de les remplacer par des aliments à calories négatives, comme le concombre. Pour prendre soin de votre peau, vous devrez veiller à boire suffisamment. Il est recommandé de boire au moins un litre et demie d’eau tous les jours.

Essayez de limiter votre consommation de produits laitiers

En plus de limiter votre consommation de produits riche en sel, vous devrez également surveiller celle de produits laitiers. Ainsi, il se trouve que ces derniers sont également connus pour favoriser la production de sébum au sein de votre organisme.

Si vous êtes sujette à des problèmes de digestion, manger des produits laitiers à chaque repas n’est pas non plus une très bonne idée. Vous risquez alors de souffrir de ballonnements. Ce n’est pas vraiment l’idéal si vous rêvez d’obtenir un ventre plat cette année. Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas faire davantage attention à ce que vous mangez au quotidien.

Prendre soin de sa peau grasse au quotidien

Il n’est pas simple de prendre soin de sa peau grasse au quotidien. En effet, instinctivement, vous pourriez avoir envie de l’assécher au maximum. Pour ce faire, vous utilisez peut être des produits puissants, qui contiennent de l’alcool. C’est une très mauvaise habitude. Ce n’est pas parce que votre peau produit beaucoup de sébum que vous ne devez pas l’hydrater bien au contraire.

Vous devrez alors opter pour une crème hydratante légère, en gel par exemple. Si vous n’hydratez pas votre peau, cette dernière va produire encore davantage de sérum pour se protéger. Or, ce n’est pas du tout ce que vous souhaitez.