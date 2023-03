Avec les beaux jours qui sont de retour, vous allez pouvoir ranger votre dressing. Si vous allez faire un petit peu de shopping, ne passez surtout pas à côté de cet ensemble en maille Mango.

Ce dernier est la tenue que vous allez pouvoir porter dès le début du printemps. Vous serez certaine d’être la plus tendance de la saison sans avoir besoin d’en faire trop.

Cet ensemble en maille Mango est parfait pour les beaux jours

Les tenues monochromes seront très à la mode au printemps

Il est grand temps de vous intéresser aux tendances mode qui seront un petit peu partout au retour des beaux jours. Pour commencer, vous devrez faire attention aux couleurs des vêtements que vous allez porter. Il est vrai que certaines nuances vives seront à la mode lors de la saison printemps été. Ce sera notamment le cas du vert, du rouge ou encore du violet. Mais, la tendance sera également à la sobriété et à l’élégance cette saison.

En effet, il se trouve que les tenues monochromes seront très prisées des fashionistas. Vous pourrez, par exemple, opter pour un total look jean si vous avez envie d’un style décontracté. Vous devez aussi savoir que le total look blanc sera la tendance à adopter absolument. Il faut dire que dès les premiers rayons de soleil, cette dernière sera partout autour de vous. De quoi vous donner envie de l’adopter.

Vous ne pourrez plus vous passer de cet ensemble en maille Mango

Vous ne savez peut être pas comment faire pour adopter la tendance du monochrome cette saison, ne vous en faites pas trop pour ça. En effet, avec cet ensemble en maille Mango, vous serez certaine de ne pas vous tromper. Cette tenue est idéale pour le tenue du printemps puisque les températures sont encore un petit peu fraiches. C’est un ensemble qui se compose d’une jupe en maille et d’un cardigan en maille fine également.

Ce dernier affiche un coloris blanc crème qui va apporter beaucoup de lumière à votre look. Il s’agit donc bien d’un ensemble monochrome qui va vous permettre d’adopter la grande tendance de la saison. D’ailleurs, c’est une tenue qui sera aussi plutôt confortable et agréable à porter. La maille est une matière plutôt extensible qui s’adaptera parfaitement à votre morphologie et à votre silhouette. Vous avez de la chance puisque cet ensemble est disponible à un prix qui est plutôt avantageux. Vous aurez donc beaucoup de mal à résister.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Nos idées de tenues pour mettre en valeur votre tout nouvel ensemble

Maintenant que vous avez enfin trouvé l’ensemble en maille Mango que vous allez porter tout au long de la saison, il vous reste encore à l’accessoiriser. Pour ce faire, il n’y a rien de bien compliqué. Ainsi, si vous avez envie d’égayer un petit peu votre tenue monochrome, vous pourrez ajouter une petite touche de couleur. Pour ce faire, vous pourrez la porter avec un blazer coloré et une paire de chaussures à talon. Mais, vous pouvez aussi rester dans la tendance du monochrome. Vous obtiendrez alors une tenue sobre et très élégante.

Pour cela, nous vous conseillons de porter votre ensemble avec un trench coat couleur crème. Cette veste va apporter une touche de chic et de sophistication à votre look. De toute façon, il sera difficile de faire un fashion faux pas en portant une tenue monochrome. Une fois que vous aurez essayé cet ensemble en maille, vous n’aurez plus envie de le retirer. Vous aurez envie de le porter tous les jours pour aller au bureau.