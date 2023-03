Si vous n’avez pas encore de marinière dans votre dressing, c’est le moment de vous en offrir une. D’ailleurs, vous allez vite être séduite par cette marinière Promod.

Il s’agit d’un vêtement intemporel que vous allez pouvoir porter tout au long de la saison printemps été à venir.

Cette jolie marinière Promod va vite rejoindre votre garde robe

La marinière fait partie des vêtements indispensables pour le printemps

Certains vêtements sont des indispensables dont il est difficile de se passer. Ainsi, lors de la saison à venir ce sera notamment le cas de la veste en jean ou encore de la robe à fleurs. Mais, ce n’est pas tout. En effet, il y a un autre vêtement que vous verrez partout lors du printemps prochain.

Il s’agit alors de la marinière. Cette dernière est un essentiel que vous pourrez porter en toutes circonstances. Confortable et stylée, cette dernière n’a que des atouts. Il ne vous reste plus qu’à vous mettre en quête du modèle parfait pour la saison à venir.

Cette superbe marinière Promod va vous séduire

Si vous n’avez pas encore réussi à trouver le modèle parfait pour la saison à venir, ce n’est pas grave. En effet, il se trouve que nous avons déniché la marinière Promod que vous aurez envie de porter dès le début du printemps. Cette dernière est d’ailleurs disponible en plusieurs coloris.

Pour un petit peu plus d’originalité, nous vous conseillons de vous tourner vers le modèle vert et blanc. Il va apporter une petite touche de couleur à votre tenue. Cette marinière en crochet sera la pièce que vous allez pouvoir porter tous les jours. Au vu de son petit prix, vous auriez tort de vous en priver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Promod (@promod)

Comment faire pour mettre en valeur votre nouvelle marinière ?

Il ne reste plus qu’à trouver des idées de tenues qui vont mettre en valeur votre nouvelle marinière Promod. Ne vous en faites pas, il n’y a rien d’insurmontable. Si vous n’avez pas envie de prendre de risques, le plus simple est de porter votre marinière avec une jupe en jean et une paire de baskets.

De quoi rester féminine tout en portant une tenue confortable. Vous pourrez également décider de mettre votre marinière avec un jean cargo et un blazer coloré. C’est un look un petit peu plus original avec lequel vous allez faire sensation au printemps prochain.