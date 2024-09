Les chemises hawaïennes, avec leurs motifs vibrants et leur allure décontractée, sont l’élément incontournable de l’été. En effet, ces chemises offrent une polyvalence étonnante pour les vacances sous les tropiques. Ils sont aussi idéaux si vous cherchiez à ajouter une touche de couleur à votre garde-robe quotidienne.

Voici six façons tendances de porter les chemises tropicales cet été.

Décontracté et confortable

Pour un look estival simple et décontracté, associez votre chemise hawaïenne à un short en jean. Ainsi, optez pour un short légèrement effiloché avec des sandales ou des espadrilles pour une touche de style décontracté. Complétez ce look de cette manière et vous êtes prêt pour une journée à la plage ou une promenade en ville.

Surtout, n’oubliez pas vos lunettes de soleil et un chapeau de paille pour parfaire ce style relax.

Chic et raffiné avec des chemises hawaïennes

Les chemises hawaïennes peuvent également être habillées pour des occasions plus sophistiquées. De ce fait, choisissez une chemise avec des motifs plus sobres et associez-la à un pantalon chino ajusté. Pour les chaussures, optez pour des mocassins ou des derbies en cuir. En fait, ce look est parfait pour une soirée estivale ou un déjeuner en terrasse.

Vous pouvez par ailleurs ajouter une montre élégante et une ceinture en cuir pour compléter cette tenue chic.

Style en superposition

La superposition est une technique stylée pour porter une chemise hawaïenne, donc portez-la ouverte par-dessus un t-shirt uni. De plus, cette combinaison fonctionne particulièrement bien avec des couleurs neutres comme le blanc, le noir ou le gris. Vous pouvez aussi mettre un jean slim ou un pantalon cargo et des baskets pour un look casual mais tendance.

Cette combinaison est faite pour les soirées fraîches ou les jours où le climat est un peu plus imprévisible.

Look moderne avec des chemises hawaïennes

Pour les femmes, elles peuvent être portées de manière très stylée. Essayez de nouer la chemise à la taille et associez-la à une jupe midi ou à une jupe en denim. Les chaussures à talons compensés ou les sandales à brides complètent parfaitement ce look. Pour une touche supplémentaire, optez pour des accessoires colorés comme des boucles d’oreilles pendantes ou un sac en raphia.

Sportif et dynamique

Choisissez une chemise hawaïenne avec des motifs audacieux et portez-la avec un short de sport ou un pantalon de jogging. En outre, les baskets et une casquette de baseball ajouteront à l’allure athlétique pour un look plus sportif. Ce look est parfait pour une journée active, que ce soit pour une randonnée légère ou pour une partie de beach-volley.

Mais aussi, si vous voulez tout simplement partir pour une journée de loisirs en plein air.

Bohème et vintage avec des chemises hawaïennes

Incorporez un style bohème à votre chemise hawaïenne en l’associant à un pantalon à larges jambes ou une jupe longue fluide. Par ailleurs, les sandales gladiatrices ou les bottines légères peuvent compléter ce look. Ajoutez pareillement des bijoux en bois ou en coquillage et un sac à franges pour accentuer l’aspect bohème.

Ce look est idéal pour les festivals d’été où l’on peut profiter de la musique et de l’ambiance festive. Également, pour les pique-niques en plein air où l’on peut se détendre et apprécier la nature en bonne compagnie.

Les chemises hawaïennes sont un choix audacieux et polyvalent pour l’été. Elles ajoutent une touche de fraîcheur et de dynamisme à votre garde-robe. De plus, vous pouvez les porter de manière décontractée ou plus habillée. Alors, essayez ces six façons de les porter et trouvez celle qui vous convient le mieux. Avec la bonne combinaison, vous serez sûr de faire sensation cet été !