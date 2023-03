Si vous avez envie d’être à la mode cette saison, il vous suffira de vous inspirer des tenues de Cristina Cordula.

Une nouvelle fois, cette dernière a fait sensation en adoptant la couleur la plus tendance du printemps. Il ne vous reste plus qu’à la copier pour vous faire remarquer vous aussi.

Cristina Cordula fait sensation et adopte la couleur la plus tendance du printemps

Ces couleurs que vous verrez partout lors de la saison printemps été

Vous le savez mais cette saison, vous ne pourrez plus porter les mêmes coloris qu’en hiver. Ainsi, si vous avez envie d’être tendance vous allez devoir apporter quelques changements dans votre dressing. Certaines couleurs seront d’ailleurs à privilégier par rapport à d’autres.

Si vous aimez les tenues sobres et basiques, vous pourrez vous tourner vers le blanc. Mais, si vous avez envie d’un petit peu plus d’originalité, le rouge sera la couleur dont vous ne pourrez pas vous passer. C’est une teinte qui sera partout cette saison printemps été.

Cristina Cordula s’affiche avec une sublime robe rouge

Comme d’habitude, Cristina Cordula est toujours à la pointe de la mode. Cette dernière n’a pas attendu bien longtemps pour adopter la couleur la plus tendance du moment. Ainsi, la styliste a fait sensation avec une sublime robe rouge vif. Pour la coupe de la robe, Cristina ne s’est pas trompée non plus.

En effet, cette dernière a choisi une robe longue et fluide. C’est la coupe qui sera la plus en vogue au printemps. Vous devrez éviter de porter des tenues courtes ou près du corps cette saison. La mode sera aux vêtements amples et confortables.

Quelques conseils mode pour intégrer le rouge à votre garde robe cette saison

Pour être tendance, il ne vous reste plus qu’à imiter le style vestimentaire de Cristina Cordula. Si vous n’avez pas l’habitude de porter des couleurs vives, le rouge peut être un petit peu intimidant pour vous. Dans ce cas, vous pourrez commencer par porter une chemise rouge avec un jean ou bien un blazer rouge avec une robe brodée.

Une fois que vous serez un petit peu plus sûre de vous, vous pourrez opter pour le total look rouge avec une robe rouge comme la sublime Cristina Cordula. Le plus important est que votre tenue soit en accord avec vos goûts en matière de mode et avec votre style vestimentaire.