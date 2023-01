Si Cristina Cordula est connue pour son sens de la mode, la styliste est également une experte du maquillage et du skincare.

Il faut dire que cette dernière ne fait pas du tout son âge. Vous avez de la chance, elle vient de dévoiler ses produits soins préférés pour garder une pelle peau.

Cristina Cordula dévoile ses produits préférés pour prendre soin de sa peau

La styliste ne fait pas son âge grâce à sa routine beauté

Cristina Cordula est devenue célèbre pour son rôle d’animatrice à la télévision. Vous avez notamment pu la voir à la tête de l’émission Les reines du shopping. Cette dernière affiche toujours un style incroyable et un visage parfaitement lisse et reposé. Pourtant, on ne dirait pas en la voyant mais Cristina Cordula approche déjà des soixante ans !

Pour garder une peau en pleine forme, la styliste en prend soin au quotidien. Cette dernière utilise une routine beauté complète, matin et soir, parfaitement adaptée aux besoins de sa peau. Vous êtes chanceuse, elle vient de la révéler !

Les produits utilisés par Cristina Cordula tous les jours

L’animatrice est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Elle y partage son quotidien avec ses abonnés. Mais, elle n’hésite pas non plus à dévoiler quelques uns de ses secrets de beauté. Ainsi, récemment, Cristina Cordula a révélé les produits qu’elle utilisait au quotidien pour garder une belle peau, alors prenez des notes !

Cette dernière est une grande fans des sérums à la vitamine C et à l’acide hyaluronique. Deux actifs aux propriétés incroyables sur la peau. Mais, Cristina n’oublie jamais de terminer sa routine beauté par une crème hydratante. Le matin, avant de se maquiller, elle appliquer toujours une crème solaire. Un geste indispensable quand on veut retarder l’apparition des premières rides.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Nos petites astuces pour préserver la jeunesse de votre peau

Si vous avez envie de garder une peau lisse le plus longtemps possible, vous pouvez prendre exemple sur Cristina Cordula sans aucun problème. Pour compléter cette routine, nous vous conseillons de commencer à pratiquer le massage du visage. Cela va permettre de stimuler le renouvellement de vos cellules.

Mais, c’est aussi une pratique qui va tonifier votre visage et lutter contre le relâchement de votre peau. Il n’y a rien de mieux que le massage du visage pour éviter de voir un double menton apparaître. Cela va structurer et tonifier votre visage jour après jour !