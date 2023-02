Cristina Cordula a bien compris l’importance de prendre soin de sa peau au quotidien. C’est sans doute pour cette raison que cette dernière ne fait absolument pas son âge !

Vous avez de la chance puisque la styliste a décidé de vous partager sa routine beauté. De quoi vous donner un petit peu d’inspiration.

Cristina Cordula nous partage sa routine beauté anti âge

L’importance de prendre soin de sa peau au quotidien

Malgré le temps qui passe, Cristina Cordula est toujours aussi radieuse. Il faut dire que cette dernière a pour habitude de prendre soin de sa peau au quotidien. Matin et soir, l’experte de la mode suit une routine beauté bien précise. En effet, si vous voulez pouvoir conserver une peau lisse et lutter contre les cernes, il est important de s’en occuper de façon régulière.

Même si vous êtes encore jeune, vous ne devez surtout pas négliger l’hydratation de votre visage. C’est l’étape clé pour prévenir l’apparition des signes de l’âge et le vieillissement cutané.

Les produits préférés de Cristina Cordula pour conserver une belle peau

Cristina Cordula adore partager ses astuces mode et beauté sur son compte Instagram avec ses abonnés. Dernièrement, la styliste a dévoilé les produits qu’elle utilisait tous les jours pour prendre soin de sa peau. De quoi vous donner quelques petites idées ! Ainsi, pour commencer, Cristina applique un sérum à l’acide hyaluronique sur l’ensemble de son visage.

Cet actif est très efficace pour lutter contre les rides et les ridules qui commencent à s’installer. Elle utilise également une crème plus riche pour le contour des yeux. Il s’agit d’une zone sensible qui a besoin de beaucoup d’hydratation.

Pour hydrater le reste de son visage, elle va appliquer une crème à base de vitamine C. Ce soin va permettre d’apporter de l’éclat à sa peau et va lutter contre les taches pigmentaires. Cristina suit cette routine tous les jours, le matin et le soir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Une routine complétée par des soins plus profonds

En plus de cette routine beauté quotidienne, Cristina Cordula va également utiliser des soins plus profonds deux à trois fois par semaine. Cette dernière est une grande fan de masques pour le visage.

Ainsi, pour apaiser et hydrater sa peau, elle appliquer un masque à la rose noire. Cet ingrédient possède de puissantes propriétés anti âge. Elle a également l’habitude d’utiliser un masque en tissu pour hydrater sa peau en profondeur.