Au retour des beaux jours, une vague de vintage va s’abattre sur votre dressing. Pour l’apprivoiser, vous pourrez compter sur les conseils de Cristina Cordula.

Cette dernière a décidé de vous dévoiler comment adopter la mode des années 90, qui sera partout au printemps.

Le vintage est la tendance mode préférée de Cristina Cordula pour les beaux jours

Le rétro sera très à la mode dès le début du printemps

De nombreuses nouvelles tendances vont faire leur apparition dès de le début des beaux jours. Vous n’aurez pas d’autre choix que de les suivre si vous voulez être tendance vous aussi. Parmi ces dernières, vous verrez celle du rétro s’installer peu à peu dans votre dressing.

C’est le look des années 90 que vous verrez un petit peu partout. De quoi vous ramener quelques décennies en arrière. Si vous avez conserver quelques vêtements de cette époque, c’est le moment de les ressortir de vos cartons. Sinon, vous allez avoir besoin des conseils de Cristina Cordula.

Cristina Cordula vous dévoile ses conseils pour un look vintage tendance

Comme toujours, la styliste est en avance sur les dernières tendances mode. Cristina Cordula a d’ores et déjà décidé d’adopter un look vintage super tendance. Cette dernière a alors opté pour une tenue festive, pleine de paillettes et de strass. Il faut dire que lors de cette décennie, la mode n’était pas vraiment à la simplicité, bien au contraire.

Cristina a donc choisi de porter un pantalon taille haute argenté avec un haut à paillettes. Ce qui est certain c’est que l’animatrice ne passe pas inaperçue, c’est même plutôt le contraire. Il ne vous reste plus qu’à prendre exemple sur elle !

Réussir à vous approprier ce look original dans la vie de tous les jours

Il est vrai que les strass et les paillettes ne sont pas forcément faciles à assumer pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Si vous avez peur d’en faire trop, vous pourrez y aller par petite touches. Ainsi, vous pourrez par exemple porter un jean taille haute avec des sandales argentées et un petit sac à paillettes.

Vous pourrez aussi très bien décider de porter une robe noire avec un blazer oversize avec des strass. Le total look strass pourra attendre une soirée ou une occasion particulière. Le plus important est que vous vous sentiez à l’aise dans votre nouvelle tenue au quotidien.