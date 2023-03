Il est grand temps e préparer votre dressing à l’arrivée du printemps. Pour ce faire, vous pourrez prendre exemple sur la comédienne Eva Longoria.

Cette dernière n’a pas attendu pour adopter la robe que vous verrez absolument partout la saison prochaine.

Eva Longoria adopte la robe la plus tendance du printemps prochain

Toutes les robes que vous pourrez porter la saison prochaine

D’ici quelques semaines, vous allez pouvoir commencer un grand tri dans votre dressing. De quoi vous débarrasser des tenues que vous ne pourrez plus porter au printemps prochain. Cette saison sera celle où vous allez pouvoir mettre toutes vos plus belles robes. Seulement, tous les modèles ne seront pas forcément tendances.

Ainsi, les robes longues seront très prisées au retour des beaux jours. Vous devrez miser sur des coupes fluides et légères. Les robes droites et élégantes seront également en vogue dès le début du printemps. En revanche les robes mini et moulantes ne seront pas vraiment très appréciées au cours des prochaines semaines.

Eva Longoria a craqué pour une superbe robe blazer

La comédienne Eva Longoria n’a pas hésité à devancer l’arrivée des beaux jours pour choisir la robe que vous verrez partout au printemps prochain. Ainsi, la robe blazer sera l’une des grandes tendances que vous devrez suivre absolument.

Comme son nom l’indique, ce modèle possède la même coupe qu’une veste de blazer mais il est est un petit peu plus long. Nous vous conseillons de vous tourner vers un modèle oversize dans lequel vous pourrez bouger facilement. Si vous êtes grande, faites tout de même attention à la longueur de la robe qui ne devra pas non plus être trop courte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Adopter la robe blazer dans la vie de tous les jours

Eva Longoria a tout bon avec sa robe blazer. Rassurez, vous n’aurez aucun mal à l’imiter et à porter cette robe dans la vie de tous les jours vous aussi. C’est une robe qui sera idéale pour aller au bureau. Vous pourrez alors la porter avec des chaussures à talon H&M pour un style chic et féminin.

Si vous avez envie d’un look qui soit un petit peu moins travaillé, c’est possible également. Pour ce faire, il vous suffira de mettre votre robe blazer avec des baskets blanches et une veste en jean oversize. De quoi apporter un petit peu de modernité et de fraicheur à votre style vestimentaire.