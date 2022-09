La femme Verseau possède une personnalité atypique si bien qu’elle ne pourra pas s’entendre avec tout le monde.

Il existe d’ailleurs trois signes que cette dernière devra à tout prix éviter en amitié si elle ne veut pas être déçue.

Les trois signes que la femme Verseau doit éviter en amitié

Une entente compliquée entre la femme Verseau et le Taureau

Il est vrai que la femme Verseau possède une personnalité qui lui est propre. C’est une grande rêveuse qui a souvent la tête dans les nuages. Ce qui est absolument tout le contraire du Taureau.

En effet, ce dernier est un signe terre à terre et plutôt conformiste. C’est pourquoi, l’entente entre ces deux signes sera des plus complexe. Ces derniers n’ont pas du tout la même vision des choses. Ils possèdent des personnalités qui sont diamétralement opposées.

Une relation amicale entre le signe du Verseau et celui du Taureau risque de ne pas durer bien longtemps. Les absences de la femme Verseau vont agacer le Taureau qui se sentira délaissé.

Attention au signe du Cancer en amitié

La femme Verseau devra également faire attention au signe du Cancer dans ses relations amicales. Ainsi, le Cancer possède une personnalité romantique et très sensible. Ces deux traits de caractère risquent beaucoup d’agacer le signe du Verseau.

En effet, ce dernier est épris de liberté et recherche toujours à vivre de nouvelles aventures. Que ce soit dans le domaine de l’amour ou dans celui de l’amitié, le Verseau ne veut surtout pas s’ennuyer.

Or, c’est pourtant bel et bien ce qui risque d’arriver si vous vous rapprochez d’une personne du signe du Cancer. Son tempérament va rapidement vous lasser et vous aurez envie de vous éloigner.

La femme Verseau devra se méfier du signe Lion

Pour terminer, dans ses relations amicales, la femme Verseau aura beaucoup de mal à s’entendre avec le signe du Lion. Ces deux signes possèdent des tempéraments bien trempés et vont défendre leurs idées jusqu’au bout.

Le Verseau aura beaucoup de mal à supporter l’arrogance et la confiance en lui du Lion. Quant au Lion, il n’aimera pas que le Verseau lui tienne tête. Des conflits risquent donc d’apparaître entre ces deux signes.

La tension sera au rendez vous et l’entente ne risque pas de s’améliorer. Si vous êtes à la recherche d’une belle amitié, vous devrez alors fuir les personnes du signe du Lion.