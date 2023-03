Depuis toujours, Kate Middleton soigne ses tenues. Il faut dire que la duchesse de Cambridge est une vraie fan de mode.

Dernièrement, elle a adopté l’imprimé que vous verrez partout au printemps prochain. Cela va vous donner quelques idées !

Kate Middleton adopte l’imprimé le plus tendance de la saison

L’imprimé pied de poule fera son grand retour au printemps prochain

Vous n’allez plus pouvoir porter vos tenues d’hiver bien longtemps. Avec le retour des beaux jours, vous allez en profiter pour faire un petit peu de shopping. Si les couleurs vives seront très prisées tout au long de la saison printemps été, ce n’est pas la seule tendance que vous pourrez suivre.

En effet, il se trouve que l’imprimé pied de poule sera très en vogue au début du printemps. Ce dernier va se retrouver sur nos jupes, nos vestes ou encore nos chemises. C’est un motif très élégant que vous pourrez d’ailleurs porter en toutes circonstances.

Kate Middleton est splendide avec cet imprimé pied de poule

Kate Middleton a fait sensation lors de l’une de ses dernières apparitions. Il faut dire que cette dernière sait très bien choisir ses tenues. Elle porte toujours les dernières tendances mode. Ainsi, la duchesse de Cambridge a d’ores et déjà craqué pour l’imprimé pied de poule.

Elle a alors opté pour une jupe longue avec un motif pied de poule noir et blanc. Il faut dire qu’elle ne s’est pas trompée. Kate Middleton est même un petit peu en avance sur les tendances. Vous pourrez alors l’imiter et prendre exemple sur elle les yeux fermés. Le pied de poule sera partout au printemps.

Tous nos conseils pour vous aider à adopter cette tendance vous aussi

Vous avez peut être envie d’adopter, vous aussi, l’imprimé pied de poule. Ne vous inquiétez pas, ce n’est vraiment pas compliqué. Il s’agit d’un motif qui est facile à porter et à accessoiriser. Ainsi, comme Kate Middleton, vous pourrez l’adopter sous la forme d’une jupe. Pour rester élégante, choisissez plutôt une jupe longue assez ample et une chemise Naf Naf.

De cette façon, vous serez certaine de ne faire aucun fashion faux pas. Vous pouvez également adopter cet imprimé sur une veste ou un blazer. Il vous suffira de le porter avec un jean Kiabi et une paire de baskets pour un look de tous les jours. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.