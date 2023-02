Que ce soit à cause du stress ou de la fatigue, cet hiver votre peau n’est pas au meilleure de sa forme. Vous avez le teint terne et les yeux cernés.

Heureusement, vous pourrez compter sur la caféine pour défatiguer votre regard et vous aider à lutter contre les cernes. C’est le nouvel actif dont vous ne pourrez plus vous passer !

La caféine sera votre nouvel allié pour lutter contre les cernes

Les effets de la caféine sur votre peau

Si, depuis le début de l’hiver, votre peau vous en fait voir de toutes les couleurs, vous n’êtes pas la seule. Ainsi, entre le stress, la fatigue et le manque de soleil votre teint est terne et fatigué. Vous avez même des poches et des cernes sous les yeux. Pour y remédier, vous pourrez compter sur l’actif star du moment qui n’est autre que la caféine.

Cette dernière va avoir un effet décongestionnant au niveau de vos yeux. Elle va faire dégonfler vos poches et stimuler la circulation sanguine. C’est un un ingrédient riche en antioxydants qui vous aidera aussi à lutter contre les rides.

Quel soin choisir pour lutter contre les cernes ?

Vous devez alors vous demander comment intégrer la caféine à votre routine beauté. Rassurez vous, vous n’allez pas devoir plonger votre visage dans un bol de café. Nous vous conseillons de vous tourner plutôt vers un sérum à base de caféine. Choisissez un soin suffisamment concentré que vous allez appliquer juste avant votre crème hydratante.

Vous pourrez alors opter pour un sérum de la marque Typology ou de la marque The Ordinary. Ce sont deux marques accessibles et très efficaces. En complément, un soin à la vitamine C apportera à votre peau tout l’éclat dont elle a besoin.

Compléter les effets de la caféine avec ce geste simple

Pour compléter les effets de votre sérum à la caféine, il existe un geste très simple. Ainsi, vous allez pouvoir masser votre contour de l’oeil. Vous pourrez utiliser vos doigts et réaliser de légers tapotements en partant du coin interne de votre oeil vers le coin externe. Il est aussi possible d’utiliser un gua sha.

Dans ce cas, vous devrez toujours faire des mouvements allant du haut vers le bas. L’effet sur vos cernes et vos poches sera immédiat. C’est un geste que vous pourrez réaliser matin et soir, après avoir appliqué votre sérum.