Même si le printemps n’est pas encore là, nous connaissons déjà les premières tendances de la saison. Ainsi, la marque Mango vient de lancer sa nouvelle collection printanière.

Cette dernière contient la veste Mango que toutes les fans de mode vont s’arracher !

La veste Mango qui va vous faire craquer au printemps prochain

Le trench sera la grande tendance mode du printemps à venir

Bien que le printemps ne soit pas encore de retour, il va arriver bien plus vite que vous ne l’imaginez. Pour ne pas être prise au dépourvue, vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Ainsi, vous aurez besoin d’une veste mi saison d’ici le mois de mars.

Vous ne le savez peut être pas encore mais le trench fera son grand retour dans nos dressings dès le début du printemps. Cette veste très élégante se caractérise par une coupe droite et une ceinture qui va marquer votre taille. C’est d’ailleurs le bon moment pour faire quelques repérages !

La veste Mango que vous aurez envie de vous offrir la saison prochaine

La marque espagnole Mango a bien compris que le trench serait la tendance du printemps prochain. Ainsi, dans la nouvelle collection de la marque, vous allez pouvoir retrouver un superbe trench. Il s’agit d’un modèle assez sobre qui possède une coupe longue et droite. Avec son coloris sable, cette veste Mango sera facile à porter dans la vie de tous les jours.

Vous serez également séduite par son tissu imperméable qui va vous protéger des averses printanières. D’ailleurs, ce trench est disponible à un tarif tout à fait accessible. De quoi vous donner une raison supplémentaire de commencer votre shopping de printemps !

Réussir à accessoiriser votre nouvelle veste au quotidien

Il ne vous reste plus qu’à accessoiriser votre nouveau trench. Ne vous en faites pas, c’est une veste que vous pourrez porter avec toutes vos tenues. Il est difficile de faire une faute de goût avec une veste Mango aussi élégante. Vous pourrez alors la porter avec un pantalon cargo Bershka et une paire de baskets pour un look un petit peu décalé.

Mais, vous pourrez aussi mettre ce trench avec une jupe en jean Mango pour un style très féminin. En ce qui concerne les couleurs, vous pourrez suivre vos envies du moment. Cette veste s’accordera même avec des teintes vives, comme le rose fuchsia ou le bleu électrique par exemple.