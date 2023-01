Vous le savez peut être mais le 21 janvier dernier la Lune est entrée dans la constellation du Verseau. Le mois de février s’annonce donc riche en changements.

Il sera marqué par plusieurs dates importantes qui risquent bien de bouleverser votre quotidien !

Les trois dates importantes qui vont tout changer le mois prochain

Le 5 février, une date essentielle pour ce mois à venir

Avec cette nouvelle Lune en Verseau, de nombreux bouleversements sont à prévoir. La première date que vous devez retenir est celle du 5 février prochain. En plus de marquer le début d’un nouveau mois, c’est un moment très important. Ainsi, votre créativité sera à son maximum.

Vous serez envahie de nouvelles idées et de projets que vous souhaiterez concrétiser le plus vite possible. Attention à ne pas trop vous précipiter non plus. Essayez de prendre un petit peu de recul avant de vous lancer.

Le 11 février, une date qui sera très intense pour tous les signes

Le 11 février sera également une date très importante pour nouvelle période. Ainsi, il va s’agir d’un moment où la communication sera mise en lumière. Vous allez en profiter pour exprimer tout ce que vous avez sur le coeur.

Que ce soit dans cadre privée ou professionnel, vous allez enfin réussir à dire tout ce que vous ressentez. Si bien que vous vous sentirez comme libérée après.

Le 15 février, l’amour sera au rendez vous selon les astres

Pour terminer, l’amour sera bel et bien au rendez vous pendant cette période du Verseau. C’est le lendemain de la Saint Valentin que vous vous sentirez d’humeur romantique. Vous ressentirez le besoin de déclarer votre amour et aurez besoin d’affection.

Si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une jolie rencontre ce jour là. Alors, notez bien la date dans votre calendrier pour ne pas l’oublier !