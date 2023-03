Si certains signes astro vont trouver l’amour cet été, cela ne sera pas le cas de ces trois signes du zodiaque. En effet, ces derniers ne sont pas encore prêts à se lancer dans une nouvelle histoire.

Ils ont trop souffert par le passé, ils ont besoin de temps pour se remettre et passer à autre chose.

Ces trois signes du zodiaque ne sont pas prêts à se lancer dans une nouvelle histoire d’amour

Le signe du Verseau n’est pas encore prêt à commencer une nouvelle histoire

Même si le Verseau va faire beaucoup de rencontres dans les prochaine semaines, ce dernier n’est pas prêt à recommencer une nouvelle histoire d’amour. Pour le moment, il préfère prendre du bon temps et s’amuser un petit peu.

Il a besoin de se reconstruire et de vivre des aventures de son coté avant de se mettre en couple à nouveau.

Le signe de la Vierge pense encore beaucoup à son ex pour le moment

Le signe de la Vierge est très sensible et émotif. C’est pourquoi, cette dernière a encore du mal à se remettre de sa précédente relation. Cette dernière pense encore à son ex et ne parvient pas à l’oublier totalement.

Il est important qu’elle fasse le deuil de cette relation avant de commencer une nouvelle histoire. Elle a besoin de prendre du temps pour elle et de se recentrer.

Le signe de la Balance se pose beaucoup trop de questions

Enfin, le signe astrologique de la Balance se pose beaucoup de questions à propos de son avenir amoureux. Ce dernier a besoin de faire le point sur ce qu’il veut vraiment avant de pouvoir se projeter avec quelqu’un.

Il en a marre de se tromper et souhaite rencontrer la personne qui lui conviendra vraiment. C’est pourquoi, la Balance va préférer prendre son temps.