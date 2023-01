Les astres sont formels, ce mois de février sera celui où vous allez trouver l’amour ! Ces trois signes du zodiaque vont vivre un véritable coup de foudre dans les semaines à venir.

Si vous êtes célibataire, cela ne va pas durer.

Les trois signes qui vont vivre un coup de foudre en février

Le signe de la Balance s’apprête à vivre un coup de foudre

Avec la Saint Valentin, soyez en certaine, le mois de février sera bien celui de l’amour. Ce n’est pas le signe de la Balance qui dira le contraire. En effet, cette dernière va vivre un coup de foudre dans les semaines à venir.

Ainsi, elle va rencontrer une personne avec laquelle elle sera parfaitement compatible. De quoi lui donner envie de déclarer sa flamme !

Le signe du Verseau ne restera pas seul longtemps

Le signe du Verseau sera à l’honneur tout au long du mois de février. Si vous êtes seule, vous pouvez être rassurée, ce n’est pas une situation qui va durer. Ainsi, vous allez attirer tous les regards vers vous ce mois à venir.

Vous aurez de nombreux prétendants à vos pieds. Il y en a d’ailleurs un en particulier qui va retenir votre attention et réussir à vous charmer !

L’amour sera au rendez vous pour le signe de la Vierge

Le mois de février sera également riche en émotions pour le signe de la Vierge. Cette dernière pourrait bien vivre un vrai coup de foudre. C’est surtout vers la fin du mois qu’une relation va naitre et se développer.

Le signe de la Vierge aura envie de se lancer pleinement dans cette nouvelle histoire. Cette dernière en a marre de papillonner et a envie de construire quelque chose de plus durable et de sérieux. On dirait bien que ses vœux vont être exaucés !